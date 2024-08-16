印度斯坦鋅業股價暴跌，因為Vedanta推出折扣出售要約;Vedanta著眼於戰略擴張

印度斯坦鋅業有限公司（HZL）的股價週五大幅下跌7.8%，在孟買證券交易所（BSE）達到528盧比的一天低點。

在Vedanta Ltd.的出售要約（OFS）開放之後，該要約以486盧比的折扣底價推出。

擔任HZL贊助者職位的礦業集團Vedanta已開始出售其高達3.31%的股份，相當於1.4億股。

此次銷售定於 8 月 16 日至 8 月 19 日舉行。

與HZL的低迷形成鮮明對比的是，Vedanta的股價在BSE上上漲了2%，至430盧比。

該公司預計將以既定的底價從OFS籌集約649.8億盧比。

OFS分為兩個階段

OFS的結構分為兩個階段。

週五，Vedanta將向非散戶投資者提供多達5,14,40,329股股票，占HZL股本的1.22%。

如果出現超額認購，剩餘的82.3億股股票（占股本的1.95%）將可供散戶和非散戶投資者購買。

該要約將於 8 月 19 日星期一重新向選擇結轉未分配出價的散戶投資者和非散戶投資者開放。 另請閱讀： 印度 7 月出口增長 2.8% 至 624 億美元;貿易逆差增至96億美元 在解釋OFS背後的理由時，Hindustan Zinc表示，“賣方正在進行要約，除其他外，是為了獲得資金，用於增長和擴張目的，以及優化公司的資本結構。

截至6月季度末，Vedanta持有HZL 64.92%的股份，而印度政府持有29.54%的股份。

Vedanta計劃將其關鍵營業單位（鋁，石油和天然氣，電力，賤金屬以及鋼鐵）分拆為獨立的上市實體。

這一戰略舉措旨在降低再融資風險並降低對Vedanta Resources Ltd.股息的依賴。

截至2024年6月30日，Vedanta的財務狀況顯示，凈債務為6132.4億盧比。

該公司一直積極管理其財務資源，上個月通過193.1億盧比的合格機構配售（QIP）籌集了850億盧比（超過10億美元），發行價為每股440盧比。

國家公司法法庭 （NCLT）

據ET最近報導，在一項相關的發展中，印度斯坦鋅業預計將於本月向其股東宣佈600億盧比的特別股息。

此外，國家公司法法庭（NCLT）上個月批准將1038.3億盧比從公司的一般儲備金轉為留存收益。 必讀： 印度出口在第一季度的全球挑戰中大放異彩：CRISIL報告