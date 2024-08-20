沙索 (Sasol) 报告称，由于市场挑战和重大减值，公司损失了 440 亿兰特

沙索公司披露，截至 2024 年 6 月 30 日的财年亏损高达 440 亿兰特，这主要是由 750 亿兰特的巨额减值造成的。该公司的财务报表显示了艰难的一年，由于严峻的市场环境和化学品价格下降，收入下降了 5% 至 2,751 亿兰特。

尽管有一些积极的方面，例如油价上涨、炼油利润改善和销量增加，但这些不足以抵消利润压力和化学品价格低廉的负面影响。集团下半年整体业绩显着改善，主要得益于第四季度运营业绩的提高。

沙索的税前和利息损失达273亿兰特，与上一年录得的215亿兰特利润相比大幅下滑。全年亏损 443 亿兰特，与 2023 年报告的 93 亿兰特利润形成鲜明对比，反映出财务状况严重恶化。

大部分损失源于大量资产减值和息税折旧摊销前利润减少。减值包括税后 567 亿兰特（总额 749 亿兰特），并在几个关键领域进行了重大减记：

美国化学品乙烷价值链：受长期市场疲软影响，扣除税收减值后，净额为 455 亿兰特（总额为 589 亿兰特）。

非洲化学品：减值损失净额为 39 亿兰特（毛额为 53 亿兰特），其中包括聚乙烯行业因全球供应过剩和需求减少而面临的挑战。

Secunda 液体燃料炼油厂：减值税后净额为 57 亿兰特（总额为 78 亿兰特）。

今年的减值损失大大超过了上一年的 337 亿兰特。该公司还报告每股基本亏损为 69.94 美分，较 2023 财年的每股收益 14.00 美分大幅下降。每股总体盈利下降 66%，从上一年的 53.75 美分降至 18.19 美分。

鉴于这些财务困难，沙索并未宣派本年度末期股息。这导致全年股息减少 88%，从 2023 财年的每股 17.0 美分降至 2024 财年的每股 2.00 美分，尽管今年早些时候发放了中期股息。

该公司承认，由于盈利与现金流产生之间的脱节以及杠杆水平的提高，其基于每股核心总体收益 2.5 倍至 2.8 倍的股息政策必须进行修改。