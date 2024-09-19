48小时内签证，9月25日至10月2日旅行优惠

沙烏地阿拉伯國家旅遊品牌「歡迎來到阿拉伯」首次舉辦沉浸式消費者活動「壯麗沙烏地」

沙烏地阿拉伯國家旅遊品牌「歡迎來到阿拉伯」將於9月25日至10月2日在孟買BKC的R2 Ground舉辦首個沉浸式消費者活動「壯麗沙烏地」，時間為下午2:00至晚上10:30。這場為期8天的盛會將直接帶領參觀者進入阿拉伯的心臟地帶，並承諾讓大家領略沙烏地的眾多奇觀和標誌性體驗，同時延續熱情的沙烏地歡迎。

參觀者可以期待獨特的沉浸式體驗，包括展覽、美食、阿爾達舞者、沙烏地咖啡、傳統香氛和時尚，所有這些都將集中在一個屋簷下。每個體驗都將提供互動元素，從傳統咖啡、日期和香氛開始。

接下來，參觀者將被引導參觀「山脈與鏡子」的展示，讓人想起阿魯拉的標誌性馬拉雅大廳。這裡將有許多值得在Instagram上分享的瞬間，參觀者可以從「360自拍角」開始，選擇各種背景，展示沙烏地的四季和自然奇觀，如喬夫的野生薰衣草田！

對於時尚愛好者來說，「沙杜藝術裝置」將令人印象深刻。這個展區被巨大的沙杜編織品包圍，深入探討這一古老工藝的歷史，這項技藝由貝都因婦女所保留，並被聯合國教科文組織認定為非物質文化遺產。美食愛好者可以在受「舊城」啟發的美食角落品嚐沙烏地佳餚。

「壯麗沙烏地」活動還提供專為印度旅客量身定制的獨家贈品和折扣，使印度旅客申請沙烏地簽證變得更加容易！只需在8個專用的Tashir自助服務亭之一出示有效的Visa或Mastercard信用卡，確保信用卡上的名字與護照一致，並在卡上擁有足夠的資金。然後，輕鬆坐下，簽證將在48小時內送到您手中。

在旅行方面，沙烏地航空公司提供特別優惠，包括商務艙「買一送一」的50%折扣。此外，所有經濟艙機票均可享受15%的折扣。

與會者還將有機會參加每日贈品抽獎，贏取前往沙烏地的雙人免費機票。隨著超過50個旅行貿易優惠，參觀者可以獲得驚人的現金回饋和沙烏地旅行套餐折扣。此外，預訂沙烏地套餐的客戶將享受免費的文化城市導覽。為期5晚的團體旅行套餐將專門在活動中提供，起價為99,999盧比。

這些令人振奮的優惠、折扣、沉浸式體驗等，旨在確保印度旅客準備好享受沙烏地所提供的最佳體驗。不要錯過這個機會，點擊這裡註冊，體驗位於孟買心臟地帶的沙烏地風情。