伊恩·麥凱倫爵士（Sir Ian McKellen）在配音已故女王伊麗莎白二世 ‘Mad’ 和 ‘Rude’ 後要求恢復爵士頭銜

他描述了出生於王室的挑戰，將其比作一種監禁，王室成員無法過正常的生活。他還評論了哈利的選擇，暗示他可能沒有得到正確的指導，但希望他已經找到了合適的伴侶。

英國演員伊恩·麥克連（Sir Ian McKellen）因描述已故的伊莉莎白二世女王「相當粗魯」而引發爭議。在一次接受主要出版物訪問時，麥克連表示：「女王，我相信她在晚年一定相當瘋狂……我和她見過幾次面，她相當粗魯。」隨後，他回憶起其中一次與女王的會面。

麥克連回憶說，他在2008年因演技獲得榮譽伴勳（Companion of Honour）時，女王在頒獎儀式上說了一句：「你做這件事已經很長時間了。」

麥克連回答道：「嗯，沒有像你那麼長。」這讓女王露出了笑容。然而，她隨後問道：「現在還有人去劇院嗎？」麥克連對這句話感到冒犯，並表示：「當你給某人演技獎勳時，這樣的話實在是非常粗魯。這讓我覺得她在說，‘有沒有人在乎你，因為我不在乎。’」

伊恩·麥克連被要求歸還騎士勳章 此外，麥克連分享了與女王握手的經驗，展示了女王在握手時如何用力推開人們。他表示，這傳達了一種「走！走！」的訊息。

在訪問中，麥克連還表達了對哈利王子的支持，說道：「我絕對站在哈利這一邊。」

他描述了出生於王室的挑戰，將其比作一種監禁，王室成員無法過正常的生活。他還評論了哈利的選擇，暗示他可能沒有得到正確的指導，但希望他已經找到了合適的伴侶。

麥克連的言論引發了王室評論家的反彈，有人建議他應該歸還騎士勳章。王室傳記作家瑪格麗特·霍爾德（Margaret Holder）對《每日快報》（The Daily Express）表示：「如果伊恩爵士感到被女王冒犯，他可以考慮歸還騎士勳章，但他可能會後悔這個決定。」

麥克連於1991年因對表演藝術的貢獻被授予騎士勳章，並在2008年因其在戲劇和平等方面的工作被伊莉莎白二世女王授予榮譽伴勳。

1988年至2000年擔任女王發言人的迪基·阿比特（Dickie Arbiter）也批評了麥克連的言論，指出「伊恩·麥克連認為女王問是否還有人去劇院是一種粗魯的說法，這說法有些過頭。」

阿比特解釋說，由於劇院面臨高成本和低上座率的困境，女王的問題是合理的。他進一步質疑為何麥克連會接受這個榮譽，如果他感到被冒犯，並稱這位演員的言論是「挖苦的攻擊」，這與麥克連的地位不符。