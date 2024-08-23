回顧：當《RRR》的奧斯卡獲獎歌曲《Naatu Naatu》在沃洛德米爾·澤連斯基的官邸拍攝時

隨著印度總理納倫德拉·莫迪訪問烏克蘭，這是一個很好的時機來回顧這個國家最近歷史中的一個特殊電影時刻。就在幾年前，來自電影《RRR》的標誌性歌曲《Naatu Naatu》在烏克蘭總統沃洛德米爾·澤連斯基的官邸拍攝，這是在戰爭爆發前幾個月。

這首歌曲後來成為全球轟動，並在2023年獲得奧斯卡最佳原創歌曲獎，並獲得同一類別的金球獎，這是任何亞洲歌曲的首次。

同時，莫迪總理在周五參觀了基輔國家歷史博物館的多媒體殉難者兒童展覽。他由烏克蘭總統沃洛德米爾·澤連斯基陪同。

莫迪總理對展覽中設立的為紀念在衝突中喪生的兒童而感到深深的觸動。他表達了對失去年輕生命的悲痛，並作為尊重的標誌，放置了一個玩具以紀念他們，這是印度外交部發表的新聞稿所述。

早些時候，莫迪總理在烏克蘭首都基輔向聖雄甘地的雕像致敬，並強調了甘地的信息對於塑造和諧社會的重要性。

莫迪總理強調聖雄甘地的信息對於建立和諧社會的永恆重要性。他指出，聖雄甘地所指引的道路為當今全球挑戰提供了解決方案，這是印度外交部發表的新聞稿所述。

位於基輔“和平綠洲”公園的聖雄甘地雕像，是人類希望與和平的燈塔。莫迪總理還在他的X賬號上分享了一張照片，並表示：“在基輔向聖雄甘地致敬。聖雄甘地的理想是普遍的，並給予數百萬人希望。願我們都遵循他為人類指引的道路。”

值得注意的是，莫迪總理於周五上午抵達基輔，這是印度總理首次訪問烏克蘭。此次訪問意義重大，因為它發生在該地區正處於衝突中的時刻。

當他抵達基輔的凱悅酒店時，莫迪總理受到了印度社區的熱烈歡迎，許多學生在等待他的到來，並希望能一睹總理的風采。