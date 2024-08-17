基特-哈林頓談《權力的遊戲》第八季：結局很倉促

熱門影集《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季於2019年播出時受到了大量批評。如今，五年過去，基特·哈靈頓（Kit Harington）在接受《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）訪問時，談到了他對第八季的看法，表示結局確實有些匆忙。

在一篇《GQ》最新的採訪中，基特說：“如果《權力遊戲》結局有任何問題的話，那就是我們所有人都他媽的太累了，已經無法繼續下去。所以我理解一些人覺得這結局太倉促了，我可能同意他們的看法。但我不確定還有什麼其他選擇。我看了我在那一季的照片，看起來精疲力盡，完全沒有再拍一季的精力了。”

關於對劇終集的反彈，哈靈頓回應道：“每個人都有權發表自己的意見。我認為在劇情方面，到了結尾可能確實犯了一些錯誤。我覺得有些有趣的選擇沒有完全奏效。”

哈靈頓還談到了HBO原本在開發中的《權力遊戲》衍生劇《雪諾》（Snow），該計劃已被擱置。雖然演員拒絕透露劇情內容（“因為這會在網上引起很大的話題”），但他解釋了為何他最初會參與開發這個項目，以及為何最終決定放棄。

“我能告訴你的是，是HBO找到我，問我‘你會考慮這個嗎？’”他回憶道。

“我的第一反應是‘不會。’但隨後我認為可以講述一個關於戰後士兵的有趣且重要的故事。我覺得可能還有一些話要說，還有一個有限的故事可以講。我們花了幾年時間來回開發這個項目。最終……我們沒有找到讓人激動的東西。最後，我決定退出，並說，‘我認為如果我們繼續推動這個項目，可能會搞出一些不好的東西。而這是我們最不願看到的。’”

在《權力遊戲》劇集中，基特飾演了瓊恩·雪諾