布萊德·彼特完全退出家庭？安吉麗娜·朱莉關閉大門照顧受傷兒子帕克斯

朱莉-彼特家庭的戲劇持續上演。隨著安吉麗娜·朱莉和布萊德·彼特的幾個孩子放棄使用父親姓氏，最近的一次致命事故更讓他們的情感壓力雪上加霜。

據報導，夫妻倆的兒子帕克斯·朱莉因電子自行車與汽車相撞的事故而頭部受傷住院，當時他未佩戴頭盔。儘管處於如此令人不安的狀況下，據報彼特並未與兒子直接聯繫，有消息稱朱莉已經“完全將他排除在外”，這是由於彼特所謂的“過去的身體虐待歷史”，朱莉認為這削弱了他作為父親的角色。

據說與布萊德·彼特關係密切的知情人士進一步批評了朱莉，指責她“把孩子們毒害得反對他”。

“她才是日常陪伴的人”

知情人士告訴《InTouchWeekly》，“從布萊德的角度來看，她試圖把任何責任推給他是荒謬的。日常生活中，她才是那個陪伴在孩子們身邊的人，而他幾乎沒有出現，因為她完全把他排除在外，並且將孩子們毒害得反對他。”

該知情人士還提到彼特“非常希望能更多地參與帕克斯和所有孩子的生活，但她已經成功地讓他們反對他，以至於他幾乎完全退出了他們的生活。”他還補充說，“因此突然把責任推到他頭上是不公平的。”

評論此事的人還將帕克斯的事故描述為“意外”，並稱家人在“震驚狀態”下努力應對。

知情人士表示，“非常遺憾的是，即使到了現在，這兩人仍然在想方設法將問題用於彼此之間的對抗。任何出了問題的事情，他們都會自動責怪對方。”

布萊德·彼特是否與孩子們失聯？

隨著布萊德·彼特和安吉麗娜·朱莉繼續就法國酒莊的法律糾紛，彼特與年長孩子的接觸已經很少。儘管他仍然擁有與年幼孩子共度時間的法律權利，但由於他的拍攝工作，他最近幾個月與他們的接觸“有限”。

與此同時，彼特與喬治·克魯尼重聚，共同出演今年最受期待的電影之一《Wolfs》。即便電影尚未上映，續集已經在開發中。

根據TMZ最近的一份報導，儘管這位60歲的演員多年來沒有與兒子聯繫，但他對於“關心家庭的個人”提供的兒子近況表示“感激”。

帕克斯的這起令人不安的事故發生於7月29日，地點在洛杉磯洛斯菲利茲地區。目擊者蘿拉·卡瓦利告訴《ET》，她試圖通過壓住他的頭部來控制出血。儘管當時她沒有看到“很多血”，但她注意到當帕克斯試圖說話時，“他的嘴裡充滿了血”。