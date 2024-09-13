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毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

索尼與漫威影業合作推出蜘蛛俠，為工作室帶來了最大的口碑和票房成功。然而，這一合作也使得彼得·帕克無法出現在索尼的《毒液》和《莫比亞斯》電影中，限制了跨界機會。

毒液是否與蜘蛛人聯手對抗《蜘蛛人 4》中這個強大的漫威反派？

索尼影業最近公開了《毒液：最後之舞》的最終預告，展示了共生體集體意識，並引入了共生體之神克諾爾。

雖然《毒液》和《毒液2》僅僅簡略提到了克諾爾，但他是這三部曲終章中適合的反派。然而，根據《宇宙馬戲團》的報導，我們不會在這部電影後見到克諾爾的最後一次出現。

《宇宙馬戲團》的亞歷克斯·佩雷斯表示，今年早些時候他首次聽到關於克諾爾的計劃，並於4月份在社交媒體上暗示了這些計劃。

根據佩雷斯的說法，克諾爾的故事線不會隨著這部電影結束，未來的項目中仍會出現，最有可能的是毒液與蜘蛛俠（湯姆·霍蘭德飾）聯手，而《毒液：最後之舞》將設置他們長期期待的相遇。

毒液會與蜘蛛俠聯手嗎？
報導指出，艾迪·布洛克可能會在電影結尾跨入漫威電影宇宙（MCU）。消息來源表明，最近在紐約市進行的《毒液：最後之舞》重拍可能與這次跨界有關。

此外，有傳聞稱克諾爾將成為未來電影的主要反派，試圖在發現多元宇宙後將其籠罩在黑暗之中。

索尼與漫威影業合作推出蜘蛛俠，為工作室帶來了最大的口碑和票房成功。然而，這一合作也使得彼得·帕克無法出現在索尼的《毒液》和《莫比亞斯》電影中，限制了跨界機會。

隨著多元宇宙篇章的展開，蜘蛛俠與毒液可能在《復仇者聯盟：末日》和《復仇者聯盟：秘密戰爭》之間展開支線任務，儘管這一變化已使先前計劃的涉及夜魔俠的街頭故事被擱置。

漫威影業已經為這次跨界奠定了基礎。在《蜘蛛俠：無家日》片尾彩蛋中，一部分共生體留在了地球616，為艾迪與該宇宙的聯繫打開了可能性。粉絲們希望導演德斯汀·丹尼爾·克雷頓能成功將其整合進未來的MCU項目中。

《毒液：最後之舞》將看到湯姆·哈迪再次飾演毒液，這位漫威最具標誌性和多面性的角色之一，三部曲的最終章將結束他們的故事。在敵人從兩個世界追擊他們的情況下，艾迪與毒液被迫做出將結束其故事的重要決定。

演員陣容包括湯姆·哈迪、切瓦特·埃加福、朱諾·坦普爾、佩吉·盧、艾拉娜·烏巴赫、斯蒂芬·格拉漢姆和瑞斯·伊凡斯。導演是凱莉·馬塞爾，她與哈迪共同編寫劇本，製片人包括艾維·阿拉德、馬特·托馬奇、艾米·帕斯卡爾、凱莉·馬塞爾、湯姆·哈迪和哈奇·帕克。

《毒液：最後之舞》將於10月25日在影院上映。

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