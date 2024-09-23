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星期一, 23 9 月, 2024
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為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

這次訪問突顯了名人文化與真實犯罪之間的複雜關係，引發了將真實悲劇戲劇化以娛樂的道德問題。

為什麼金卡戴珊（Kim Kardashian）在 Netflix 影集強烈反對下探望監獄中的梅南德斯兄弟？

真人秀明星金·卡戴珊最近拜訪了理查·J·多諾萬矯正設施，在那裡她與多名囚犯會面，包括臭名昭著的梅內德斯兄弟，萊爾和埃里克。

這次以監獄改革為主題的訪問還包括卡戴珊的妹妹科勒、她們的母親克里斯·詹納、電影製片人斯科特·巴德尼克，以及在Netflix系列《怪物：萊爾與埃里克·梅內德斯的故事》中飾演埃里克·梅內德斯的演員庫珀·科赫。

埃里克·梅內德斯最近對這部Netflix系列表達了不滿，批評其對他和他兄弟的誤導性描寫。在他妻子塔米·梅內德斯的X帳戶（前稱推特）上分享的一份聲明中，埃里克寫道：“我懷著沉重的心情說，我相信萊恩·墨菲不可能這麼天真，對我們生活的事實如此不準確，以至於沒有惡意的情況下做到這一點。”

這場爭議進一步引發了對該系列的準確性以及對梅內德斯兄弟案件的描繪的討論。

梅內德斯兄弟因在1989年謀殺他們的父母，凱蒂和何塞·梅內德斯，被判一級謀殺和共謀罪。他們目前正在服無假釋可能的終身監禁。

這次訪問突顯了名人文化與真實犯罪之間的複雜關係，引發了將真實悲劇戲劇化以娛樂的道德問題。

上週五，埃里克·梅內德斯公開譴責《怪物》，聲稱Netflix選集系列的第二部分繼續散播對他和他的兄弟萊爾“毀滅性的角色描繪”。

金·卡戴珊對監獄改革的努力

卡戴珊最近與墨菲合作了一個為《美國恐怖故事》製作的項目，她因頻繁訪問監獄而聞名，在那裡她倡導康復計劃和監獄改革。

她在家族的電視節目中分享了這些經歷，並在Variety的司法改革峰會上討論了這些話題。

今年早些時候，卡戴珊還與《怪物》主演克洛伊·塞維尼（在《怪物：萊爾與埃里克·梅內德斯的故事》中飾演凱蒂·梅內德斯）一起參加了Variety的《Actors on Actors》。他們一起討論了梅內德斯家族，以迎接該季的發布。

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