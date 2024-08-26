班·艾佛列克與珍妮佛·羅培茲離婚期間與羅伯特·甘迺迪 Jr. 的28歲女兒Kick Kennedy傳出戀情

在與珍妮佛·羅培茲離婚後，班·艾佛列克最近被發現與羅伯特·甘迺迪 Jr. 的36歲女兒Kick Kennedy共度時光。據報導，兩人曾在不同地點一起出現，包括比佛利山酒店的Polo Lounge。

根據Page Six的報導，雖然他們關係的具體情況尚不清楚，但這引發了人們對Kick Kennedy及其與甘迺迪家族之間關係的好奇。

Kathleen Alexandra ‘Kick’ Kennedy，出生於1988年4月13日，不僅僅是甘迺迪家族的一員。她的名字是為了紀念她的曾姑姑Kick，後者在1948年一次飛機事故中不幸去世。Kick與她的祖先共享的不僅僅是一個名字。

雖然甘迺迪家族深深植根於美國政治，但Kick選擇了不同的道路，追求演藝事業，而非追隨家族的政治腳步。

Kick的演藝生涯包括在《抑鬱的熱情》、《新聞編輯室》等受歡迎的電視節目中的角色，以及在《花邊教主》中以自己身份出演。儘管擁有家族的政治遺產，Kick表示希望因為自己的成就而被認可，而非因為著名的姓氏。她曾說過：「希望有一天人們來看我時，並不是因為我的姓氏。」

在甘迺迪家族長大，讓Kick擁有了獨特而非凡的童年。她的父親羅伯特·甘迺迪 Jr. 因其環保倡導而聞名，Kick也常常與環保事業聯繫在一起。

在2012年接受《Town & Country》採訪時，Kick分享了一個奇特的童年回憶，當時她的父親帶她去海灘取回一頭死鯨的頭部。他們把鯨頭綁在他們的小型麵包車的車頂上回家，途中鯨魚的液體滲入了車內。這樣的不尋常事件在甘迺迪家族中司空見慣。

儘管政治是甘迺迪家族的重要組成部分，Kick卻選擇遠離政治，專注於她的演藝事業和個人興趣。儘管擁有著名的姓氏，她努力打造自己的身份，並經常在社交媒體上分享自己的生活點滴。

她的Instagram充滿了動物的照片，反映了她對動物的熱愛，她也經常發布自己參與的運動，如網球、滑雪和騎馬。

Kick Kennedy的個人生活在過去的幾年裡也備受關注。2018年，她的男友、億萬富翁銀行繼承人馬修·梅隆突然去世，引起了媒體的關注。

據報導，梅隆的死令Kick極為悲痛，兩人當時已經交往了大約四個月。她的模特經紀人克里斯汀·肖特提到，Kick因這突如其來的失去而心碎。自那以後，Kick一直對她的私人關係保持低調。

最近，關於Kick與班·艾佛列克可能關係的傳聞開始浮現。班·艾佛列克目前正在與珍妮佛·羅培茲進行公開的離婚手續。兩人被發現一起出現，引發了外界對他們關係的猜測。然而，Kick並未對這些傳聞發表評論，艾佛列克的代表也未回應詢問。