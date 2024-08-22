約翰尼戴普的新導演作品將在聖塞巴斯蒂安電影節上放映

演員兼導演強尼·戴普將於今年的聖塞巴斯蒂安電影節上展示他最新的執導作品。這部新片被描述為波希米亞藝術家阿梅迪奧·莫迪里亞尼72小時生活片段的戲劇性呈現。

據《Deadline》報導，這部電影由史蒂芬·格拉漢姆和傳奇演員阿爾·帕西諾主演，將在9月20日至28日舉行的這個享有盛譽的電影節上以非競賽單元放映。

故事背景設定在1916年被戰爭摧毀的巴黎，劇情描述阿梅迪奧·莫迪里亞尼在混亂的城市街道中經歷的一系列激烈事件。

根據《Deadline》的報導，影片的演員陣容還包括法國女演員安東尼亞·德斯普拉特和義大利演員里卡爾多·斯卡馬喬。

電影的故事大綱顯示，這位藝術家正逃離警方，並考慮放棄他的事業和這座城市。然而，他的計劃被同行藝術家莫里斯·烏特里羅、夏伊姆·蘇丁以及他的繆斯碧翠絲·海斯廷斯所阻撓。

在向他的藝術經紀人兼朋友利奧波德·茲博羅夫斯基尋求建議時，這位藝術家的精神困擾逐漸升級，最終演變為一夜的幻覺。當他遇到一位可能改變他人生軌跡的美國收藏家莫里斯·甘納時，危機達到了頂點。

這次放映將標誌著強尼·戴普重返聖塞巴斯蒂安電影節，他曾於2021年在該電影節獲得終身成就的多諾斯提亞獎。

據《Deadline》報導，除了戴普的電影，電影節還將展映蒂埃里·弗雷莫的紀錄片《盧米埃！冒險繼續》。

這部新紀錄片深入探討了電影的起源及其全球影響，展示了另外100部修復的盧米埃電影，並強調了電影法國及國際根源的重要歷史意義。