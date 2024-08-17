詹姆斯·卡梅隆暗示新《終結者》項目正在開發中

一部新的《終結者》動畫系列即將於本月首播，但該系列的創作者詹姆斯·卡梅隆並未參與其中。然而，卡梅隆暗示他正在開發一個與《終結者》相關的項目，儘管他對細節保持緘默。

在接受《好萊塢報導》採訪時，卡梅隆被問及即將於8月29日首播的Netflix新劇《Terminator Zero》。他的回應很簡短：“看起來很有趣，”他說。“我與這部劇的關係就像《莎拉·康納戰紀》一樣——其他人在我創造的世界中編織故事對我來說很有趣。他們的收穫是什麼？什麼吸引了他們？他們打算走向何方？看起來他們正在回到審判日的根本原因——核戰爭——並探討這是否是一個最終的時間線。我很想看看他們想出了什麼。我現在也在做我自己的《終結者》項目，與這個無關。就像《莎拉·康納戰紀》一樣，他們偶爾會觸及我獨立創作的一些內容。所以，我對此有些好奇。這不是強烈的好奇，但顯然，如果它成功的話，那就更好了。”

記者注意到卡梅隆說的“我現在也在做我自己的《終結者》項目，與這個無關”並進一步追問。卡梅隆回應道：“這是完全保密的。如果你討論這件事，即使是事後回顧，我也不想派出一個潛在危險的機器人來對付你。”

卡梅隆可能應該遵循自己的建議。在《終結者：黑暗命運》上映三年後的2022年，他暗示可能會有一部新電影。一年後，他再次提到這件事，表示他在等待看世界對AI的反應後再決定是否前進。很明顯，這是他一直在思考甚至可能正在進行的項目，並且將完全獨立於新劇。對於那些擔心《黑暗命運》是該系列終結的《終結者》粉絲來說，卡梅隆的不斷提及讓人們看到該系列還有更多的希望。