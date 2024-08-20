迈克尔·基顿对《蝙蝠女》取消发表看法：漠不关心的回应

根据《Deadline》的报道，迈克尔·基顿原定重返布鲁斯·韦恩一角。基顿表示，“我无所谓”，并补充说，“大笔、好玩的、丰厚的报酬。”

电影《蝙蝠女》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉尔·法拉赫执导。基顿对导演们表示了同情。“我喜欢那些小伙子们。他们是好人。我支持他们，”他补充道。“我希望他们成功，我觉得他们非常难过，这让我也感到难过。至于我？我没事。”

基顿首次在1989年蒂姆·伯顿执导的《蝙蝠侠》中扮演超级英雄，并在2023年的《闪电侠》中再次出演。如今，他被认为是饰演披风骑士的伟大演员之一，他将这一遗产归功于伯顿。“他改变了一切，”基顿补充道。“我不能确切地说，但如果没有蒂姆·伯顿，可能没有漫威宇宙，也没有DC宇宙。他曾受到质疑。”

2022年8月，华纳兄弟宣布《蝙蝠女》将不会继续拍摄，主演莱斯利·格雷斯通过Instagram向她的粉丝分享了这一消息。

“亲爱的家人们！在关于我们电影《蝙蝠女》的最新消息之后，我为我们出色的演员和辛勤的剧组在苏格兰七个月间投入的爱、努力和心意感到骄傲。我感到非常幸运，能够与绝对的伟大人物共事，并在此过程中建立了终身的关系！对于每一个蝙蝠女的粉丝——感谢你们的爱和信任，让我能够披上斗篷，正如巴布斯所说，‘成为我自己的英雄！’蝙蝠女永远！” 莱斯利·格雷斯