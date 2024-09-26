酷玩乐队的10场演出将打破泰勒·斯威夫特的温布利纪录

在一项历史性的公告中，酷玩乐队将在明年夏天于伦敦的温布利体育场进行前所未有的10场演出，超越了之前由泰勒·斯威夫特和Take That保持的纪录。最初计划为6场演出，由于在粉丝专属预售期间的需求过于强劲，乐队增加了4场演出。

在一项历史性的公告中，酷玩乐队将在明年夏天于伦敦的温布利体育场进行前所未有的10场演出，超越了之前由泰勒·斯威夫特和Take That保持的纪录。最初计划为6场演出，由于在粉丝专属预售期间的需求过于强劲，乐队增加了4场演出。

票务销售和价格详情

门票的普遍销售将于9月27日（星期五）上午9点开始，价格从20英镑（加上费用）起。与其他主要艺人不同，酷玩乐队选择不使用Ticketmaster的动态定价模式，确保所有票价固定在广告的价格上。

即将到来的巡演和专辑发行

这次巡演将支持乐队即将发行的第十张专辑《Moon Music》，定于10月4日发行。除了温布利，酷玩乐队还将在哈尔的克雷文公园体育场演出两场，其中50%的门票将分配给特定邮政编码的当地居民。

音乐会亮点和观众反应

今年早些时候，乐队在格拉斯顿伯里音乐节上吸引了观众，与多位艺术家同台演出。此次活动获得了热烈的好评，评论家们称其为“一生的盛会”。出席的电影明星汤姆·克鲁斯简单地称这场音乐会为“太棒了”。

未来计划和专辑见解

主唱克里斯·马丁暗示，接下来的专辑可能会标志着乐队的一个转折点。他之前曾提到，他们的“最后一张正牌专辑”将在2025年发行，尽管他后来澄清，酷玩乐队还有两张专辑的计划。“我们会做12张专辑，”他解释道。“我热爱这件事，它是惊人的，但也非常紧张。”

粉丝需求和预售成功

预售门票为已预订《Moon Music》的粉丝开放，初始日期在约20分钟内售罄。认识到高需求后，酷玩乐队很快在温布利增加了四个额外日期。

环保举措和可承受的票价

乐队还致力于减少巡演对环境的影响，报告显示与之前的巡演相比，碳排放减少了59%。他们通过提供“无限票”来解决票价可承受性问题，售价为20英镑，以对对形式售出，分散在整个场馆内，包括优质座位。

温布利的历史性成就

通过即将到来的驻场演出，酷玩乐队将成为单年在温布利体育场演出次数最多的艺人，超越泰勒·斯威夫特和Take That保持的8夜纪录。他们在2022年的6夜演出进一步巩固了他们在温布利历史中的地位。