2024年國家電影獎：妮娜·古普塔、阿里吉特·辛格和阿揚·慕克吉各自獲得30萬盧比獎金

第70屆國家電影獎的獲獎名單於8月16日星期五在新德里國家媒體中心揭曉。寶萊塢明星受到高度肯定，妮娜·古普塔憑藉在《Uunchai》中的表現獲得最佳女配角，蘇拉吉·巴爾賈特亞同樣因該片獲得最佳導演。

阿里吉特·辛格憑藉《Brahmastra》獲得最佳男歌手獎，而阿揚·慕克吉則因榮獲最佳AVGC（動畫、視覺效果、遊戲和漫畫）電影獎。

除了獎盃外，國家電影獎的獲獎者還將獲得現金獎勵。根據一家領先出版物的報導，在最佳影片、最佳導演和最佳兒童電影等類別中獲得“金蓮花獎”（Swarna Kamal）的人將獲得每人30萬盧比的獎金。

獲得“銀蓮花獎”（Rajat Kamal）的獲獎者，這包括最佳男配角、最佳劇本和最佳音樂等類別，將獲得每人20萬盧比的獎金。這意味著阿揚·慕克吉、製片人和導演蘇拉吉·巴爾賈特亞將各自獲得30萬盧比，而帕萬·拉吉·馬爾霍特拉、妮娜·古普塔和阿里吉特·辛格將各自獲得20萬盧比。

在國家電影獎的獲獎者中，《Kantara》和《KGF 2》脫穎而出，成為最大贏家。《Kantara》獲得最佳影片獎，瑞沙布·謝蒂贏得最佳男演員獎，而亞什主演的《KGF Chapter 2》則被評為最佳卡納達語電影。

《Gulmohar》獲得最佳印地語電影獎，馬諾傑·巴傑帕伊獲得特別提名獎。尼蒂亞·梅農和曼西·帕雷克共享最佳女演員獎，蘇拉吉·巴爾賈特亞因《Uunchai》再次獲得最佳導演獎。

在音樂類別中，普里塔姆被評為《Brahmastra》最佳音樂總監，而A.R. 拉赫曼因在馬尼·拉特南的《Ponniyin Selvan 2》中的配樂榮獲最佳背景音樂獎。

《Ponniyin Selvan 2》的阿南德·克里希納穆爾蒂還獲得了最佳音效設計獎。阿里吉特·辛格憑藉《Brahmastra》中的《Kesariya》贏得最佳男歌手獎，該片還在阿揚·慕克吉的導演下贏得了最佳視覺效果獎。

獲得30萬盧比獎金的金蓮花獎得主：

最佳影片：《Attam》（導演：阿南德·埃卡希，製片人：阿吉特·喬伊）

最佳導演處女作：《Fouja》（導演：普拉莫德·庫馬爾）

最佳娛樂影片：《Kantara》（製片人：維傑·基拉甘杜爾，導演：瑞沙布·謝蒂）

最佳導演：《Uunchai》（導演：蘇拉吉·巴爾賈特亞）

最佳AVGC電影（動畫、視覺效果、遊戲和漫畫）：《Brahmastra-Part 1: Shiva》（製作公司：Dharma Productions、Prime Focus、Starlight Pictures；導演：阿揚·慕克吉）

獲得20萬盧比獎金的銀蓮花獎得主：

最佳男演員：瑞沙布·謝蒂（《Kantara》）

最佳女演員：尼蒂亞·梅農（泰米爾語片《Thiruchitrambalam》）和曼西·帕雷克（古吉拉特語片《Kutch Express》）

最佳男配角：帕萬·拉吉·馬爾霍特拉（哈里亞納語片《Fouja》）

最佳女配角：妮娜·古普塔（《Uunchai》）

最佳男歌手：阿里吉特·辛格（《Brahmastra-Part 1: Shiva》中的《Kesariya》）