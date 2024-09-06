BLACKPINK的Jennie对冒充者声称是她父亲提起法律行动

BLACKPINK成员Jennie正面临一场丑闻，涉及一名声称是她父亲的冒充者。她的经纪公司ODD ATELI […]

BLACKPINK成员Jennie正面临一场丑闻，涉及一名声称是她父亲的冒充者。她的经纪公司ODD ATELIER（OA Entertainment）已宣布将对传播虚假信息的个人采取法律行动。

经纪公司否认与冒充者有任何关系

在一份正式声明中，ODD ATELIER明确否认Jennie与声称是她父亲的那个人之间有任何关系。该公司谴责传播“非法出版物和虚假新闻”的行为，声称这些与K-pop明星Jennie无关。声明中写道：“这显然是虚假信息，与艺术家没有任何关系。上述所有内容都是谎言，这份出版物与我们的艺术家无关。”该公司呼吁粉丝避免购买这些欺诈性材料，以防止可能的伤害。

法律行动正在进行中

ODD ATELIER确认法律程序已经开始。公司透露：“我们已经开始采取措施，针对散布虚假信息、诽谤以及妨碍商业的分销商提起刑事诉讼。”声明中安抚了粉丝，强调公司致力于通过“强有力的法律措施”保护Jennie的权利，对那些涉及诽谤和恶意中伤的行为采取行动。

冒充者的背景

这场争议始于PD Kim Hyung Jin，一位著名作家，公开声称自己是Jennie的亲生父亲，并宣布了一本据称基于她生活的书。尽管有这些声明，ODD ATELIER在声明中并未提及Kim Hyung Jin的名字，而是称他为“冒充者”。这一公告引发了粉丝的广泛关注，粉丝们现在可以放心，这些主张是毫无根据的，作者的作品应被视为虚构。