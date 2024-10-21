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伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“增加我被暗殺的風險”

伊隆·馬斯克以其直言不諱的觀點和在科技界的顯著影響力而聞名，現在他公開支持共和黨總統候選人唐納德·特朗普。然而，他的這一大膽立場引發了

伊隆·馬斯克：因支持特朗普而“增加我被暗殺的風險”

伊隆·馬斯克以其直言不諱的觀點和在科技界的顯著影響力而聞名，現在他公開支持共和黨總統候選人唐納德·特朗普。然而，他的這一大膽立場引發了一個令人震驚的指控：馬斯克聲稱，主流媒體因他的政治參與而積極鼓勵對他的暗殺。

在賓夕法尼亞州的一場集會上，這個關鍵搖擺州，馬斯克表達了他因參與政治而面臨的個人風險。“我因參與政治而增加了被暗殺的風險。所以，參與政治而大幅提高被暗殺的風險不是我想做的事，”馬斯克在發言中說。他強調，雖然他並不想“尋死”，但局勢對他來說過於嚴峻，他別無選擇。“我真的感到我沒有選擇，只能這樣做，這就是原因所在，”他補充道。

集會後，馬斯克在平台“X”上分享了他在賓夕法尼亞的演講視頻，並寫道：“通過他們不斷的攻擊報導，傳統主流媒體正在積極鼓勵暗殺@realDonaldTrump，現在也包括我。”

對特朗普競選的財務支持

馬斯克對特朗普的支持不僅僅是公開贊同。據報導，這位科技巨頭已為前總統的競選提供了至少7000萬美元的支持。除了這些財務貢獻，馬斯克通過他的政治行動委員會（PAC）啟動了一項獨特的倡議，為選民提供重要的財務獎勵。

馬斯克的美國PAC承諾，對於簽署支持美國憲法第一和第二修正案的請願書的個人，將給予100萬美元的獎勵，旨在保護言論自由和持槍權。該PAC還在賓夕法尼亞州展開了一場登記選民的巡迴活動，目的是動員選民支持特朗普。該組織還希望影響其他關鍵搖擺州的選民。

利用財務激勵促進政治參與

這並不是馬斯克第一次在政治背景下提供財務獎勵。他之前在“X”上提供47美元，後來又提供100美元，給那些推薦他人簽署支持特朗普競選的請願書的人。這一策略標誌著一種不尋常的選民參與方式，將財務激勵與政治行動結合在一起。

馬斯克在2024年選舉中的參與引發了外界的關注，鑒於他的巨大影響力和財富。雖然有些人將他視為政治舞台上必要的顛覆者，但另一些人則批評他的行為，認為他前所未有的財務影響力可能會扭曲民主過程。

隨著2024年總統競選的升溫，馬斯克的角色無疑將成為爭議的焦點，他對媒體鼓勵的威脅的聲稱以及對特朗普的財務支持無疑只會增添政治戲劇性。

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