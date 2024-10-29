比特幣首次突破71,000美元，自六月以來迎來漲幅

比特幣在即將到來的美國大選期間，上漲突破71,000美元，這是自六月以來的首次突破，主要受到專門交易所交易基金的投資和圍繞即將舉行的美國選舉的投機推動。截至新加坡時間星期二上午10:45，比特幣交易價格為71,310美元，漲幅超過2%。以太坊和狗狗幣這些在迷因投資者中受到歡迎的數字貨幣，也上漲了約4%。

許多人將比特幣視為潛在的“特朗普交易”，因為共和黨總統候選人唐納德·特朗普在其競選中對數字資產的支持。目前，他在預測市場中領先，而民調顯示與民主黨候選人副總統卡馬拉·哈里斯之間競爭激烈。

比特幣的上漲得到了股市的支持，市場分析師Tony Sycamore指出，這反映了人們對特朗普勝選的期望。他表示，比特幣必須維持在70,000美元以上，才能增強市場對其突破3月73,798美元歷史高位的信心。

特朗普承諾將美國打造成全球加密貨幣的中心，而哈里斯則提出了更為謹慎的方法，主張建立監管框架。這與喬·拜登政府期間採取的更為嚴格的措施形成了對比。

此外，特朗普還暗示，億萬富翁埃隆·馬斯克（他的重大競選捐贈者）可能會領導一項旨在減少政府開支的倡議，稱為政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE），以此來提及狗狗幣。

選擇權交易者正押注比特幣在11月底前達到80,000美元，不論選舉結果如何。在11月5日的選舉日周圍，隱含波動性上升。美國的現貨比特幣ETF本月已獲得約33億美元的淨流入。

截至2024年，比特幣已上漲70%，成功抵禦了對聯邦儲備局降息的期望降低及最近對Tether的審查，Tether是加密貨幣交易中的主要穩定幣。

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