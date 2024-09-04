西伯利亞的「地獄之門」隕石坑30年來不斷擴大，原因如下

一種奇怪的現象正在發生：科學家發現，由於氣候變化，西伯利亞一個被稱為「地獄之門」的巨大隕石坑的增長速度比預期的要快得多。

一種奇怪的現象正在發生：科學家發現，由於氣候變化，西伯利亞一個被稱為「地獄之門」的巨大隕石坑的增長速度比預期的要快得多。

作為地球上第二古老的永久凍土區，巴塔蓋卡隕石坑繼續以「加速的速度」擴張，成長到從太空都可以看到的程度。研究人員目前正在該地點聚集以研究其動態。

華盛頓大學地球物理學家羅傑‧米凱萊德斯在接受《商業內幕》採訪時表示：「這主要是地下冰凍地面，除非暴露在外，否則通常是看不見的，就像這次大規模塌陷所看到的那樣。 »

他相信巴塔蓋卡隕石坑可以為了解類似特徵在北極如何發展和演變提供寶貴的見解。

如果隕石坑擴大會發生什麼事？

同時，最近的一項研究發現，由於永久凍土融化幾乎到達基岩，隕石坑正在加深。

冰川學家亞歷山大·基茲亞科夫指出，火山口的體積每年增加約100萬立方公尺。這種增長可能會影響附近的巴塔蓋河，加速侵蝕並影響當地棲息地。

此外，隕石坑的擴張可能會導致溫室氣體排放增加，因為融化的有機碳會釋放到大氣中。

科學家估計，每年有 4,000 至 5,000 噸以前被困在永久凍土中的碳被釋放出來，而且這個數字預計還會增加。

隨著隕石坑繼續擴大，人們擔心它最終會吞噬更多土地，並對附近的村莊構成風險。

雅庫茨克梅爾尼科夫永久凍土研究所的尼基塔·塔納納耶夫表示，由於隕石坑的消失，周圍的生態系統正在經歷永久性的變化。這種效應甚至在附近的雅納河也能觀察到。

關於巴塔蓋卡火山口的事實

巴塔蓋卡火山口位於冰冷的雅納高地，目前佔地 200 英畝，深度達 300 英尺。

它的形狀類似黃貂魚、鱟或巨型蝌蚪。它一開始只是一條小裂縫，在 20 世紀 60 年代的解密衛星圖像中幾乎看不見，但在過去 30 年裡，它的大小增加了兩倍。