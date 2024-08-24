星期日, 25 8 月, 2024

觀看：前五角大樓間諜聲稱美國政府擁有「外星人屍體」和神秘來源的載具

觀看：前五角大樓間諜聲稱美國政府擁有「外星人屍體」和神秘來源的載具

前五角大樓間諜提出了一個令人震驚和古怪的主張。最近，這位前間諜聲稱，外星人不僅訪問了地球，而且美國政府已經知道它們的存在已經有幾十年了。

此外，他還聲稱當局擁有來自“未知來源”的交通工具，這些交通工具既不是來自美國也不是來自其他已知國家。

《每日郵報》在發布伊利宗多的採訪片段時寫道：“一位前間諜說美國政府‘了解’外星人數十年。UFO調查員路易斯·伊利宗多告訴記者，他可以確認一輛來自1947年羅斯威爾墜毀事件的‘未知來源’的交通工具被回收。”

這段視頻吸引了超過60,000次觀看和超過1,400個喜歡，引發了觀眾的廣泛反應。

儘管有些人對這位前間諜的主張深信不疑，但其他人仍然保持懷疑。

 

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對此帖子的反應中，一位用戶說：“噢……真的很自以為是地認為我們是整個宇宙中最聰明的生物！！！難怪有外星人在那裡。”

另一位則質疑地說：“我從未相信過這一點，但看著生活中的事情，為什麼有那麼多人失蹤？一天有這麼多人？我猜故事還有更多內容？”

然而，第三位用戶對這一主張持懷疑態度，說：“不過，從未有實際證據。”但第四位用戶則讚同地說：“終於有人說出實話。”

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