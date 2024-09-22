體外受精率飆升；低收入者受影響最深

印度拉爾德醫院的創始人兼主席阿賈伊·穆爾迪亞（Dr. Ajay Murdia）強調，儘管輔助生殖技術如體外受精（IVF）的進步帶來了希望，但最受影響的弱勢社區往往仍缺乏可行的選擇。

不孕症日益被視為一種由生活方式選擇驅動的危機，特別影響低收入群體和醫療資源有限的二級和三級城市居民。印度最大的不孕症治療連鎖之一——印度拉爾德醫院的創始人兼主席阿賈伊·穆爾迪亞（Dr. Ajay Murdia）強調，儘管輔助生殖技術如體外受精（IVF）的進步帶來了希望，但最受影響的弱勢社區往往仍缺乏可行的選擇。

穆爾迪亞博士指出，低收入人群中不孕症的發生率顯著上升，缺乏醫療、營養和教育的情況使問題更加複雜。他表示：“不孕症不再僅僅是醫療問題；它已演變成一種由生活方式選擇驅動的危機，對弱勢群體影響尤為深遠。若不採取積極措施，即使是如IVF這樣的創新對許多人來說也將無法獲得。”

肥胖、不良飲食習慣、吸煙和慢性壓力等因素被認為是導致不孕症的主要原因，尤其在資源和意識有限的邊緣社區中，這些問題超越了個人健康，對受孕造成了重大障礙，特別是對於財力有限的人來說。

穆爾迪亞博士進一步解釋，經濟劣勢群體的生活方式選擇，加上獲取優質醫療服務的限制，是當前不孕症危機的核心。他指出：“那些在較不富裕地區經常被忽視的習慣，現在對於受孕的能力至關重要。”

這場危機的嚴重性在於與肥胖及其對生育影響相關的驚人統計數據。根據世界衛生組織的數據，全球每八人中就有一人被歸類為肥胖，這顯著增加了不孕的風險。肥胖女性的不孕風險是正常體重女性的三倍，而對男性而言，體重每超過理想體重9公斤，不孕風險就增加10%。

這些趨勢在經濟劣勢地區尤為明顯，那裡缺乏醫療支持和生活方式干預。此外，吸煙和煙草使用被強調為對生育健康有嚴重影響的生活方式選擇，進一步強調了針對性意識和行動的必要性。