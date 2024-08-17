你是個狂看劇集的人嗎？找到那些啟發你最愛電影和電視節目的真實場所。

在一個視覺媒體幾乎主宰了一切的世代中成長，電影在某種程度上已經成為了社會的常態。如果你感到悲傷，你會看電影；如果你感到快樂，你會用電影來慶祝；如果你想學習一些東西，電影也可以幫助你。如果你想教導一些東西，你也可以製作電影。

作為一個電影迷，我一直對電影如何從現實世界中汲取靈感，創造出如此遠離現實的魔幻世界感到著迷。這讓我們日常生活中最基本的元素變得如此非凡和迷人，不論是我們所看到的事物、我們的經歷，甚至是我們居住的地方或渴望未來能夠居住或旅行的地方。電影給了我們非常高的期望，對我們的生活、未來的計劃，甚至是我們想要看到、訪問或體驗的事物。

對於一個一直希望能夠像電影中那樣經歷生活的人來說，意識到這並不真實有些令人失望。然而，假如我告訴你，你可以至少旅行到一些啟發了你最喜愛的電影和電視節目的最魔幻地點，你會怎麼想？如果我告訴你，你看到的不是所有地點都是片場，而是實際存在的地方呢？

倫敦的King’s Cross車站

啟發了《哈利·波特》這部經典影片拍攝的地點，King’s Cross車站，是一個位於倫敦中心地區邊緣的客運火車站，位於倫敦市區的Camden區。

為了容納東海岸主線，Great Northern Railway於1852年在倫敦中心北部開設了Kings Cross車站。即使你只看過《哈利·波特》第一部電影一次，你也可能會記得那個著名的場景，其中哈利和威斯理家族穿越了一面磚牆，在King’s Cross車站到達9¾月台。在整個影片系列中，魔法霍格華茲特快列車月台被多次提及並出現。這個地點已經成為如此著名，以至於King’s Cross車站正式指定了九號和十號月台之間的那個月台。現在，哈利·波特的粉絲們經常來這裡拍照。

舊金山的Painted Ladies

90年代孩子們的經典節目《全家福》展示了位於舊金山的Painted Ladies。你可能記得這些建築出現在節目開場白中，坦納一家在一排色彩斑斕的房子前野餐的場景。雖然我們中的大多數人經常把這些背景視覺當作布景，但那些房子確實存在。

在美國建築中，維多利亞式和愛德華式的房屋和結構，經過三種或更多顏色的重新粉刷以突顯或美化其建築特徵，稱為painted ladies。這一做法始於1960年代。在他們1978年的書《Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians》中，Elizabeth Pomada和Michael Larsen首次創造了這個詞，指的是舊金山的維多利亞式房屋。

紐約市Bedford街90號的公寓樓

另一部大多數人都記得的經典是《朋友》。多年來，《朋友》發展成了一種崇拜，似乎很自然，作為角色住所外景拍攝背景的公寓樓成為了一個受歡迎的旅遊景點。雖然節目中兩個主要公寓的內部實際上是在伯班克拍攝的，但用於外景拍攝的灰綠色外立面可以在曼哈頓格林威治村的Bedford和Grove Streets角找到。

新墨西哥州的阿爾伯克基

對於許多Z世代和千禧年人來說，這個地點迅速成為了最受喜愛的地點之一。《絕命毒師》中沃爾特·懷特的家位於新墨西哥州阿爾伯克基的3828 Piermont Dr. NE —— 這是所有觀眾都能認出來的地方。雖然這是最受歡迎的Breaking Bad迷會立即記住的地點，但城鎮中還有許多其他受影響的地點，遊客可以參觀，包括洗車場和受歡迎的餐廳。

馬里布的Point Dume

雖然這個海灘看起來與加州沿海的其他海灘相似，但這個安靜的海灘實際上是電影歷史上最著名的情節轉折點之一。當《猿人魔域》中的角色沿著這片海灘漫步時，他們以為自己身處在另一個世界。然而，他們很快發現了自由女神像的遺跡。即使電影道具已被拆除，愛好者們仍然常來Point Dume拍照。Point Dume是一個突入太平洋的懸崖，位於加州馬里布沿海。這個岬角形成了聖塔莫尼卡灣的北端。

希臘的Skopelos

自從我看過2008年以ABBA歌曲為基礎的浪漫音樂喜劇《媽媽咪呀！》以來，我就一直想去看這個地方。希臘島嶼Skopelos位於愛琴海西部。Skopelos是北 Sporades群島的一部分，位於Euboea島以北和Pelion半島以東的大陸上。影片中顯示的希臘島嶼的生動色彩和令人驚嘆的建築令人難以忘懷。雖然故事發生在一個虛構的島嶼上，但粉絲們可以訪問實際拍攝地點——位於愛琴海西部的Skopelos。你甚至可以參加一個巴士之旅，帶遊客到一些著名的拍攝地點，比如Kastani Beach和Agios Ioannis Chapel。

紐約市的Tom’s餐廳

Tom’s Restaurant 是一家位於曼哈頓Morningside Heights區的餐廳。它位於2880 Broadway，交叉口是West 112th Street。它位於哥倫比亞大學的Armstrong Hall一樓，同時也是Goddard Institute for Space Studies的所在地。

著名的Seinfeld中的Monk’s Cafe外景拍攝是在紐約的實地拍攝的，但內景則是搭建的！在這部喜劇中，Jerry和他的朋友們的常去餐廳是Tom’s Restaurant，至今仍在曼哈頓Morningside Heights區營業。你可以去Broadway和West 112th Street的角落親自品嚐餐點，因為評論稱那裡的食物真的相當不錯。

布魯克林Water Street 455號的公寓樓

這是為所有Upper East Siders，或者布魯克林人，或兩者，或無關的。這裡對每個人來說都有一個地方，與《八卦女孩》不同。

你可能記得Gossip Girl中的Dan Humphrey，由Penn Badgley扮演，住在靠近曼哈頓橋的棕色磚石公寓樓或我們所知的閣樓。實際上，如果你去布魯克林DUMBO區的Water Street，你可以窺見該建築的內部。儘管紐約市有Gossip Girl之旅，但大多數專注於曼哈頓地點，忽略了深受喜愛的布魯克林外立面。