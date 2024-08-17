坚果热潮：为什么核桃赢得了世界—以及你需要知道的风险

由于社交媒体上的广泛宣传，核桃在近年来的受欢迎程度大幅上升。全球核桃出口量从2010年的160,000吨略有增加，到2021年底已超过324,700吨。如今，全球核桃市场已飙升至令人印象深刻的88亿美元，预计到本十年末将超过110亿美元。

尽管核桃的甜味和独特风味广为人知，但许多人对其令人印象深刻的营养价值或其在各种菜肴中的广泛使用并不知晓。“核桃非常多用途，可以生吃、撒在沙拉、谷物和燕麦粥上，并且常常被用在许多烘焙食谱中，”注册营养师和认证运动营养师Roxana Ehsani表示。

核桃的起源

核桃是一种树坚果，其起源可以追溯到约7000年前的今天伊朗所在的地区。它们在多个国家种植，美国、中国、伊朗、智利和乌克兰是主要的全球生产国。在美国，几乎所有的核桃都在加利福尼亚州种植，那里的理想气候和肥沃土壤为核桃种植创造了完美条件。

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核桃树有着令人印象深刻的寿命，通常可以活到300年。然而，由于树木老化导致生产力下降，加利福尼亚的大多数核桃园每35年就会重新种植一次。全球范围内，有几种类型的核桃，但最常消费的品种是黑核桃和英语核桃。在这些核桃中，英语核桃（也称为波斯核桃，因其早期在该地区的种植）更为普遍。

核桃消费是否有不利之处？

无论你喜欢哪种品种，核桃都是营养的强大来源。它们富含钙、维生素B6、镁、核黄素、烟酸、叶酸、锰、维生素C、磷、钾、锌，并且提供了美国农业部推荐的每日铁需求的重要部分。

“核桃也是一种出色的α-亚麻酸（ALA）来源，这是一种必需的Omega-3脂肪酸，”德克萨斯理工大学营养科学助理教授Kristina Petersen表示。她解释说，较高的ALA摄入量与心脏健康的改善有关，包括降低心脏病和2型糖尿病的风险。“临床试验还显示，食用核桃可以降低LDL胆固醇水平，通常被称为‘坏’胆固醇，”她补充道。

注册营养师和认证运动营养师Roxana Ehsani强调，核桃含有“所有树坚果中最高的ALA含量。”她还指出，它们是蛋白质的极好来源，每28克的份量含有丰富的4克植物蛋白。“它们还提供2克纤维，有助于肠道健康并促进饱腹感，”她说。

此外，核桃的抗氧化剂和抗炎特性可以增强大脑功能并减缓与衰老相关的认知衰退。

尽管有很多好处，但核桃应该适量食用。它们的卡路里含量很高——每杯去壳核桃近800卡路里。过量食用还与某些人出现肾结石相关，因为