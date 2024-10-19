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星期六, 19 10 月, 2024
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忘記飲食：研究發現 DNA 是痛風的真正原因

這項開創性的研究分析了 260 萬人的基因數據，其中 120,295 人被診斷出患有痛風。

忘記飲食：研究發現 DNA 是痛風的真正原因

痛風是一種疼痛的關節炎，主要影響關節，導致嚴重的疼痛和腫脹，尤其是腳趾、大腳趾、腳踝、膝蓋和手指。傳統上，痛風被認為是由於不健康的生活方式和飲食習慣所致，但奧塔哥大學的托尼·梅里曼教授領導的最近一項研究改變了這一觀點，突顯了遺傳對痛風發展的重要作用。

研究：遺傳視角

這項具有突破性的研究分析了包括 120,295 名痛風患者在內的 260 萬人的基因數據。該研究揭示了痛風的遺傳基礎，表明遺傳因素在痛風形成中比先前認識到的更為重要。研究人員共識別出 377 個與痛風相關的基因區域，其中 149 個以前從未與痛風有關聯。

挑戰痛風的污名

這項研究的首席作者托尼·梅里曼教授對研究的結果充滿希望，認為這將改變人們對痛風的理解。他在媒體聲明中強調：「這項研究打破了痛風與不良生活方式或不良飲食習慣有關的迷思，它是一種受遺傳影響的疾病。」

這一發現尤其重要，因為長期以來，痛風一直被污名化。許多人感到尷尬，認為自己的病情是由不健康的飲食習慣引起的，這導致他們感到羞恥，並不願尋求適當的醫療治療。這樣的態度會使病情惡化，因此這項研究對解決痛風的醫學和社會問題具有重要意義。

飲食與遺傳的作用

儘管研究強調了遺傳在痛風發展中的作用，但並未完全否定飲食的影響。不健康的飲食習慣，特別是食用紅肉和其他高嘌呤食物，可能會引發痛風發作。然而，研究表明，痛風的病因比單純與飲食相關的更為複雜。痛風的形成是由高尿酸水平、關節中的尿酸晶體發育以及免疫系統對這些晶體的反應所特徵，遺傳在這一複雜過程中扮演著更重要的角色。

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