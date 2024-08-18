疯狂坚果：为什么核桃在全球赢得了青睐 以及你需要了解的风险

由于社交媒体上的广泛宣传，核桃近年来受到了极大的关注。2010年，全球核桃出口总量略超过16万吨，到2021年底已经超过32.47万吨。如今，全球核桃市场已经飙升至令人印象深刻的88亿美元，预计到本十年末可能超过110亿美元。

尽管核桃的甜美口感和独特风味广为人知，但许多人却不了解它的显著营养益处及其在各种菜肴中的广泛应用。注册营养师和认证运动营养师Roxana Ehsani指出：“核桃用途非常广泛，可以直接生吃、撒在沙拉、麦片和燕麦粥上，并且常用于许多烘焙食谱中。”

核桃的起源 核桃是一种树坚果，其起源可以追溯到约7000年前的现在伊朗地区。核桃在多个国家种植，美国、中国、伊朗、智利和乌克兰是主要的全球生产国。在美国，几乎所有的核桃都在加利福尼亚州种植，该州的理想气候和肥沃土壤为核桃种植创造了完美的条件。

核桃树的寿命非常长，通常能活到300年。然而，由于树龄增加导致生产力下降，加利福尼亚州的大多数核桃园每35年就会重新种植。全球有几种类型的核桃，但最常消费的品种是黑核桃和英核桃。在这些中，英核桃（也被称为波斯核桃，因为早期在该地区种植）明显更为普遍。

核桃消费是否有任何缺点？ 无论你喜欢哪种品种，核桃都是营养的宝库。根据美国农业部的数据，核桃富含钙、维生素B6、镁、核黄素、烟酸、叶酸、锰、维生素C、磷、钾、锌，并提供了相当一部分每日铁需求。

德克萨斯科技大学营养科学助理教授Kristina Petersen表示：“核桃还是α-亚麻酸（ALA）的极佳来源，这是一种必需的ω-3脂肪酸。”她解释说，较高的ALA摄入量与心脏健康改善有关，包括降低心脏病和2型糖尿病的风险。“临床试验还表明，食用核桃可以降低LDL胆固醇水平，通常被称为‘坏’胆固醇，”她补充说。

Roxana Ehsani强调，核桃含有“所有树坚果中最高的ALA含量。”她还指出，核桃是优质蛋白质的极好来源，每1盎司提供4克植物蛋白。“它们还提供2克纤维，有助于肠道健康并促进饱腹感，”她说。

此外，核桃的抗氧化剂和抗炎特性可以增强脑功能，并减缓与年龄相关的认知衰退。

尽管核桃有许多益处，但应适量食用。核桃热量较高——每杯去壳核桃接近800卡路里。过量食用还与一些人的肾结石有关，因为核桃富含草酸盐，可能导致草酸钙结石，这也是最常见的肾结石类型。因此，国家糖尿病、消化和肾病研究所建议那些曾经有肾结石经历的人限制核桃的摄入。

Ehsani还提醒，有树坚果过敏的人应避免食用核桃。然而，对于没有这种过敏的人，她建议：“核桃是一种营养密集的食物，是任何均衡饮食中很好的坚果选择。”