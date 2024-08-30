星期五, 30 8 月, 2024

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

美容影響者的崛起引入了各種技術來創造酒窩的錯覺，而無需訴諸手術。

酒窩機真的有用嗎？有影響力的人轉向假酒窩以獲得完美的微笑

笑窩長期以來一直被視為迷人的特徵，明星如沙魯克·汗、普麗提·辛哈和阿莉亞·巴特以其迷人的笑窪笑容吸引觀眾。雖然笑窪通常被視為遺傳特徵而非美容增強，但這些臉部凹陷的吸引力使許多人尋求複製它們的方法。在今天由社交媒體主導的世界中，假笑窪工具已經成為流行趨勢，但這些方法的效果如何？

假笑窪的受歡迎程度

美容影響者的興起介紹了各種技術，能在不進行手術的情況下創造笑窪的假象。擁有23萬名Instagram粉絲的內容創作者希蒂卡·薩赫德夫解釋了其吸引力：“假笑窪在Z世代中很受歡迎，因為它們可以給你的臉增添可愛和有趣的氛圍，無需任何手術。此外，假笑窪允許創造性和自我表達，因為你可以嘗試不同的風格和位置來定制你的外觀。這是一種有趣且暫時的方式來增強你的特徵。”

儘管它們受歡迎，但這些工具的效果和安全性仍受到審視。

什麼造成笑窪？

笑窪是由臉部肌肉和結締組織的遺傳差異造成的。德里曼皮膚科的創始人尼蒂·高爾博士解釋說：“笑窪是由胚胎發育過程中一種名為大顴肌的肌肉不規則生長造成的。這種肌肉使口部上下移動，產生愉悅或疼痛的臉部表情。當這種肌肉分為兩組時，一組在口角上方，另一組在下方，就會形成笑窪。”

人工笑窪：手術方法

對於那些渴望擁有永久笑窪的人，有一種叫做笑窪成形術的美容手術。位於班加羅爾的格倫伊格爾斯醫院的美容醫生露比·薩赫德夫博士描述了這個過程：“人工笑窪是通過一種叫做笑窪成形術的美容手術創建的。肌肉、粘膜和皮膚的內部部分被改變，使其看起來像笑窪。這涉及在頰部內側做一個小切口，並創建一條縫合線，將皮膚的下側與更深層的面部肌肉連接起來。當縫合線癒合時，會形成一個模擬自然笑窪的永久性凹陷。”

塑料和美容外科醫生、西比美學創始人希爾比·巴達尼博士補充道：“這個過程通常很快，且恢復時間最小。”

假笑窪工具的限制

另一方面，在社交媒體上引起關注的假笑窪工具效果有限。高爾博士解釋說：“有多種方法可以創造笑窪的假象，例如化妝技術、笑窪穿孔和頰部吸引器。化妝技術包括使用較深色的腮紅或輪廓粉來創造陰影效果。笑窪穿孔可以模仿笑窪，但存在感染和疤痕的風險。頰部吸引器能暫時在頰部創造凹陷，但長時間使用可能會引起刺激和紅腫。”

巴達尼博士對假笑窪工具表示批評：“不管視頻展示了什麼，這些工具都不有效。任何更持久的東西都需要手術介入。這些工具只是暫時移動組織，創造幾分鐘的凹陷。”薩赫德夫博士同意，並說：“雖然在線工具和技巧看起來可能很吸引人，但它們通常是小玩意兒，缺乏科學依據。這些方法通常涉及對皮膚施加壓力，可能會創造一個暫時的凹陷，但不太可能產生持久的笑窪。”

假笑窪方法的優缺點

假笑窪工具，如化妝品和吸引器，有一系列的優缺點。主要優勢在於它們不需要像笑窪成形術那樣的外科手術。然而，這些工具可能會導致皮膚暫時變色、色素沉著、炎症，甚至因過度使用而形成疤痕。

最終判斷

專家們一致認為，儘管假笑窪工具提供了暫時的解決方案，但它們不能替代自然的、持久的笑窪。巴達尼博士認為這些工具是“旨在快速獲利並吸引人們注意的小玩意兒”，而薩赫德夫博士強調了安全性和長期健康的重要性：“作為醫療專業人士，我不支持使用假笑窪製造器或其他未經驗證的方法來改變外觀。如果有人真的對笑窪感興趣，最好諮詢合格的美容外科醫生，他們可以提供安全和有效的選擇。”

最終，對於那些尋求持久變化的人來說，諮詢專業人士是最安全的選擇，而暫時性的方法應謹慎使用。

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