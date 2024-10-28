Blackpink 成員 Jisoo 加入 Tommy Hilfiger 擔任品牌大使

K-pop巨星、BLACKPINK成員Jisoo正式成為美國知名時尚品牌Tommy Hilfiger的最新品牌大使。繼Stray Kids等其他K-pop明星之後，Jisoo在品牌2025春夏時裝秀的前排亮相，間接暗示了這次合作。Tommy Hilfiger在Instagram上宣布了這一備受期待的合作。

「與Tommy Hilfiger合作是夢想成真，」Jisoo分享了她的激動之情。「我很高興能走出自己的路，來到紐約，與這座城市的標誌人物Tommy Hilfiger一起合作。Tommy的新系列融合了女性的柔美與現代的敏銳，這與我個人風格十分契合。」

Jisoo在Tommy Hilfiger最新秋季活動中閃耀

Jisoo成為品牌大使的消息與Tommy Hilfiger秋季活動的推出同步，她首次為品牌亮相。在一系列拍攝中，Jisoo在紐約市的雙層巴士上展示Tommy Hilfiger的魅力。她的造型突出品牌經典的色塊標誌，她的指甲上還飾有「I ❤️ NY」標誌，增添了個人化的點綴。粉絲可在Tommy Hilfiger的官方Instagram上看到Jisoo的完整活動展示，還有更多的照片和影片。

時尚與其他領域的全球偶像

Jisoo並非第一次出現在時尚界，她過去曾擔任多個高端品牌的大使。除了Tommy Hilfiger，她還是奢侈品牌Dior和Cartier的品牌大使，以及生活品牌Alo Yoga和Self-Portrait的大使。她的品牌大使身分也跨越時尚界，與戴森等品牌合作，展現她在各行業的廣泛吸引力與多元時尚感。

專注於個人項目與即將到來的演藝角色

近期，Jisoo專注於個人事業，像BLACKPINK成員一樣成立了自己的品牌BLISSOO。去年，她的單曲《Flower》掀起熱潮，在社交媒體上掀起了熱門舞蹈挑戰。除了音樂，她的演技也備受矚目，在2021年出演Disney+影集《雪降花》，獲得好評。未來，她將出演兩部備受期待的作品：網漫《全知讀者》改編影集和韓劇《新都》，預計在2025年上映。

全球時尚與娛樂界崛起的影響力

Jisoo與Tommy Hilfiger的合作為她的國際偶像生涯開創了新的里程碑，將她的獨特風格與美國最知名的時尚品牌之一結合起來。全球粉絲迫不及待地期待她在音樂、時尚和表演領域的貢獻。這一合作展現了K-pop的文化影響力與美國時尚的協同作用，Jisoo在她充滿動態的職業生涯中不斷突破新局面。