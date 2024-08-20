星期二, 20 8 月, 2024

三星將音樂識別功能新增至Circle，以實現更智能的設備整合

三星將音樂識別功能新增至Circle，以實現更智能的設備整合

三星擴展了Circle to Search功能，整合了音樂識別技術，這一舉措提升了其設備的功能性。

根據GSM Arena的報導，這項新功能類似於流行的音樂識別應用Shazam，目前已在配備Circle to Search且運行Google應用版本15.32.37.28的三星設備上提供。

音樂識別功能允許用戶通過在Circle to Search中點擊一個新的音樂符號圖標來識別周圍播放的音樂。這項功能擴展到設備本身播放的音樂、附近環境中的音樂，甚至用戶唱歌或哼唱的旋律。

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根據GSM Arena的報導，這次更新提供了一個內建的音樂發現解決方案，這可能會減少對像Shazam這樣的獨立應用的需求。

這項新功能是由Google管理的更大範圍的推出的一部分，這意味著儘管它在具有指定應用版本的設備上可用，但功能的可用性可能會有所不同。

此功能的啟用由Google在伺服器端控制，可能需要一些時間才能在所有符合條件的三星設備上啟用。

根據GSM Arena的報導，三星的Circle to Search，之前在該公司的中階A系列設備上推出，現在結合了搜索功能和音樂識別功能，提供了無縫的用戶體驗。

將音樂識別技術整合到Circle to Search中代表了重大的提升，利用現有功能為用戶提供了新的便利。隨著三星繼續創新並擴展其設備功能，這一新增功能可能有助於通過先進技術和實用應用來提升用戶體驗。

（除標題外，本文未經Newsx工作人員編輯，並由聯合稿件發布。）

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