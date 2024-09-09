印度 iPhone 產量：投資公司 Jefferies 表示，到 2025 年，印度的 iPhone 出貨量將佔全球出貨量的 25%

继全球发布后，苹果准备在印度推出最新的 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 机型

在「印度製造」倡議和生產掛鈎激勵（PLI）計劃的推動下，印度的 iPhone 生產從 2017 年的不到 1% 增加到 2023 年的 10%。全球投資公司 Jefferies 報告稱，計劃到 2025 年將這一比例提高至全球出貨量的 25%。蘋果在印度的本地製造增加，歸因於手機 PLI 計劃的引入和全球供應鏈的多元化。

即將推出的 iPhone 型號

蘋果正準備在週一全球發佈後，在印度推出最新的 iPhone 16 Pro 和 Pro Max 型號。公司計劃在發佈後立即提供「印度製造」的 iPhone 16 Pro 和 16 Pro Max 型號。

iPhone 生產轉移離開中國

蘋果計劃每年在印度生產超過 5000 萬部 iPhone，作為其部分生產從中國轉移的戰略的一部分。2023-24 年度，印度的 iPhone 出口顯著增長，達到 121 億美元，相比 2022-23 年度的 62.7 億美元。整體來看，蘋果在印度的業務在上一財年（FY24）價值 235 億美元。

進一步增值的潛力

Jefferies 指出，儘管印度的電子產品出口快速增長，但仍有進一步增值的潛力。報告還強調，電子產品進口的價值是出口的兩倍多，表明本地採購具有顯著機會。

政府對製造業的支持

印度政府在 14 個部門提供了總額 2 萬億盧比的 PLI 支持，並額外撥款 7000 億盧比以促進半導體和顯示製造生態系統的發展。

未來的增長前景

行業專家認為，隨著新 iPhone 16 系列的推出，蘋果在印度的強勁增長將繼續。這種增長預計將由「印度製造」倡議下增加的本地製造和積極的市場營銷策略推動。

CyberMedia Research 產業研究組副總裁 Prabhu Ram 表示，與上一代 iPhone 15 相比，新 iPhone 在推出季度的銷售量可能增長 30%。