微軟宣布 Copilot 的新更新，請查看此處

微軟宣布了最大的突破，對其原生聊天機器人 Copilot 進行了令人興奮的更新，引入了新的人工智慧 (AI) 功能，可增強語音和視覺功能。

微軟宣布了最大的突破，對其原生聊天機器人 Copilot 進行了令人興奮的更新，引入了新的人工智慧 (AI) 功能，可增強語音和視覺功能。

這些功能於週二宣布，旨在為用戶提供直覺的介面，提供「快速、流暢的答案」。

此外，Copilot 語音功能旨在促進免持對話，類似於 Gemini Live 和 Chatgpt 的語音模式。此外，備受爭議的 Recall 功能將於本月擴展到所有 Windows 內部用戶。

在一篇詳細的部落格文章中，微軟概述了即將推出的人工智慧功能，這些功能將整合到 iOS、Android、網頁版的 Copilot 應用程式和 Windows 版的 Copilot 助理中。

此外，透過引入四種語音選項，用戶現在可以與微軟的聊天機器人進行免持對話。此功能可用於腦力激盪會議、快速查詢或休閒對話。

此外，副駕駛視覺現在使聊天機器人能夠查看用戶在螢幕上看到的內容，並支援有關所顯示內容的語音查詢。例如，使用者可以向人工智慧展示家具的圖像，並詢問其調色板、材料和其他細節。

但為了確保隱私，此功能是一個選擇加入的功能，只有在用戶明確啟動它後才會起作用。即使在啟動後，它目前也只能在有限的網站上運行，並且該公司向用戶保證，處理的數據不會被收集或用於人工智慧培訓。

最後，微軟的召回功能現在正在向更廣泛的受眾推出，該功能可以捕獲用戶筆記型電腦或桌上型電腦的被動式螢幕截圖以追蹤本地活動。本月，使用 Copilot+ PC 的 Windows Insider 即可使用此功能。