新報告：印度超越美國成為全球第二大 5G 行動市場

一份新報告顯示，印度超越美國成為全球第二大 5G 行動市場，實現了一個重要的里程碑。最新數據突顯印度在全球 5G 領域的快速崛起，僅次於中國。

一份新報告顯示，印度超越美國成為全球第二大 5G 行動市場，實現了一個重要的里程碑。最新數據突顯印度在全球 5G 領域的快速崛起，僅次於中國。

根據 Counterpoint Research 報告，2024 年上半年全球 5G 手機出貨量年增 20%。蘋果成為 5G 手機市場的領導者，佔據全球 25% 以上的市場。蘋果出貨量的激增是由其iPhone 15和14系列的受歡迎推動的。

印度在全球 5G 市場中躍升至第二位，得益於廉價 5G 手機的強勁銷售。小米、Vivo 和三星等知名品牌對此成長做出了巨大貢獻。資深分析師 Prachir Singh 指出，印度的轉變很大程度上是由於這些品牌在預算領域的強勁表現，該領域出現了大幅成長。

三星在 Galaxy A 和 S24 系列的支撐下，佔據全球第二大份額，佔 5G 手機出貨量的 21% 以上。蘋果和三星在 2024 年上半年 5G 機型前 10 名中各佔據了 5 個席位，其中蘋果佔據了前 4 名的位置。

5G 採用率增加的趨勢並不僅限於印度。隨著消費者將設備升級到 5G 技術，全球新興市場正見證顯著成長。亞太地區引領全球市場，佔新 5G 淨出貨量的 63%，佔全球 5G 手機出貨量的 58%。歐洲、中東和非洲的5G出貨量也出現了兩位數成長。

研究總監 Tarun Pathak 表示，5G 網路的持續擴張以及價格實惠的 5G 手機的日益普及預計將推動市場進一步成長。隨著5G技術變得越來越容易取得，其在各個價位段的滲透率可能會繼續擴大，進一步鞏固印度在全球5G市場的地位。