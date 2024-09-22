美國 SEC 計劃在 Twitter 調查中對埃隆馬斯克實施制裁

美國證券交易委員會（SEC）週五宣布，由於埃隆·馬斯克未能出席與其以440億美元收購推特案相關的法庭指令證詞，將尋求對其實施制裁。這一事態發展詳述於提交至舊金山聯邦法院的一份文件中。

在其動議中，SEC旨在獲得命令，強制馬斯克解釋為何不應因其於9月10日預定的證詞三小時前才通知該機構自己將不出席，而被控民事藐視。

馬斯克的前期承諾

在錯過證詞的當天，馬斯克正在佛羅里達州卡納維拉爾角監督SpaceX的Polaris Dawn任務發射。然而，SEC認為，作為SpaceX的首席技術官，馬斯克早已知曉這次發射，因為有關討論早在兩天前就已進行。SEC聲稱馬斯克的行為違反了5月31日發布的法院命令，該命令要求他作證。

「馬斯克的藉口本身就充滿了遊戲性」，SEC律師羅賓·安德魯斯說道。「法院必須明確表示，馬斯克的遊戲性和拖延戰術必須停止。」

馬斯克法律團隊的回應

針對SEC的指控，馬斯克的律師之一亞歷克斯·斯皮羅形容擬議的制裁措施「過於嚴厲」且「毫無必要」。斯皮羅辯稱，馬斯克的缺席是出於保障SpaceX發射中宇航員的安全，他指出馬斯克的證詞已重新安排在10月3日進行。

斯皮羅堅稱，馬斯克的缺席是出於「緊急情況」，而且「沒有理由相信此類緊急情況會再次發生。」

SEC的持續調查

SEC的調查集中於馬斯克是否在2022年初開始累積推特股票時違反了證券法。包括推特股東在內的批評者指責他在達到公開公司5%持股門檻後，延遲披露其股票購買行為，這超出了法律要求的10天時限。最終，馬斯克披露了他持有推特9.2%的股份，並提出收購整個公司。

今年7月，馬斯克承認對SEC的披露要求存在誤解，並聲稱「所有跡象」表明他的延遲是「一個錯誤」。

與SEC的歷史性緊張關係

這不是馬斯克第一次與SEC發生衝突。去年10月，SEC在馬斯克錯過在舊金山辦公室的預定面談後提起訴訟。馬斯克將SEC的行動形容為通過傳票進行的騷擾，這源於一場由來已久的爭端，其中包括2018年因他在推特上發布關於將特斯拉私有化的帖子引發的訴訟。馬斯克通過支付2000萬美元罰款並同意在發布推文前由特斯拉律師審查，解決了這起案件。