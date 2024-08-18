谷歌決定繼續銷售原始 Pixel Fold

科技巨頭 Google 宣布，儘管最近推出了其後繼機型 Pixel 9 Pro Fold，但仍將繼續銷售原版 Pixel Fold。

根據 GSM Arena 的報導，這一決定是在本週早些時候 Pixel 9 系列，包括新款折疊設備，正式發布後作出的。

最初，在 Pixel 9 Pro Fold 公布後，Google 商店標註 Pixel Fold 為“無法再購買”，引發了外界對原版折疊手機可能停產的猜測。

然而，Google 此後澄清，Pixel Fold 將在 Pixel 9 Pro Fold 於9月4日上市後重新上架。

對於那些在 Pixel Fold 短暫下架前錯過購買機會的人來說，這一消息無疑是個好消息。

根據 GSM Arena 的報導，該設備預計將於9月初再次上架，為愛好者和潛在買家提供另一個機會來獲得這款創新型折疊手機。

雖然 Google 尚未確認 Pixel Fold 的價格是否會有所調整，但不排除公司可能會引入折扣以符合行業慣例。

GSM Arena 指出，可能會有約100美元的降價。

此舉可能使舊款機型對精打細算的消費者更具吸引力，儘管它可能不會對總銷量產生重大影響。

Google 在第九屆年度 “Made by Google” 活動中展示了其在人工智慧和硬體領域的最新進展。

該活動於8月13日在加利福尼亞州山景城舉行，強調了這家科技巨頭致力於將人工智慧融入其產品生態系統的承諾，從智能手機到可穿戴設備，並據 The Verge 報導，展示了 Pixel 9 系列和其他創新技術。

Google 在一篇概述該活動的博客文章中強調了其對人工智慧增強日常生活的願景，表示：“我們相信人工智慧可以使日常生活更具生產力，開創新的學習方式，並創造人們表達自己的方式。這尤其適用於當人工智慧內建於人們隨身攜帶的設備中時。”

Google 首席執行官 Sundar Pichai 也在 X 上分享了對發布的興奮。

“今天在 #MadebyGoogle，我們分享了如何將人工智慧的進展帶到整個 Android 生態系統的手機中。我們還推出了我們最新的 Pixel 設備，包括搭載 Google Tensor G4 的 Pixel 9 手機 —— 我們迄今為止最快和最高效的晶片，” 他寫道。

該活動在 Google 的官方 YouTube 頻道 “Made By Google” 上進行了直播。

Google 的方法包括從研究和模型開發到將人工智慧集成到 Android OS 和定制硬體中的每一層創新。

此次宣布的核心內容是 Google 的 Gemini AI，它現在包含一個稱為 Gemini Nano 的多模態模型。

該人工智慧模型旨在分析文本、圖像和語音，強調了 Google 使其產品範圍內的高級人工智慧功能普及的推動力。

Pixel 9 系列代表了 Google 智能手機系列的一個重大擴展，擁有四種不同型號：Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL 和 Pixel 9 Pro Fold。每個設備都引入了更新的設計、強大的新處理器和一系列由人工智慧驅動的功能。

根據 The Verge 的報導，Pixel 9 型號採用了更新的設計語言。

標準版 Pixel 9 現在擁有更大的 6.3 英寸顯示器和一個從背面突出的重新設計的後置相機桿。

相比之下，Pixel 9 Pro XL 提供了一個更大的 6.8 英寸屏幕，使其成為系列中的高端選擇。

Pixel 9 Pro 在標準版和 XL 型號之間搭建了橋樑，包含了大多數 Pro 版中找到的高級功能。

系列中的一個顯著更新是新型 Tensor G4 處理器的引入。

這款晶片提升了設備上的人工智慧性能，這對這些型號中引入的高級功能至關重要。

所有三款 Pro 型號都配備了 16GB 的 RAM，而標準版 Pixel 9 則配備了 12GB 的 RAM。這一顯著的內存升級旨在支持 Google 已集成到設備中的要求苛刻的人工智慧功能。

Pixel 9 系列引入了幾項新的人工智慧功能，特別是圍繞攝影和生產力：

“Magic Editor”：這個工具允許用戶“重新構想”他們照片中的場景，通過使用文本提示來改變圖像的部分，創造出新的創意外觀。

“Add Me”：這個功能旨在促進團體照片拍攝，允許用戶通過拍攝初步照片、進入鏡頭並使用人工智慧無縫合並圖像，將自己插入現有照片中。

“Recall-Like Ability”：這是一個新的功能，有助於用戶在設備上分類和檢索截圖中的信息，僅在設備上操作。

此外，Pixel 9 系列將成為美國首款提供衛星 SOS 功能的 Android 手機，這是一個類似於 Apple 衛星連接的緊急功能，在傳統手機接收範圍外提供關鍵幫助。

預計該功能將與 Android 15 一同於今年晚些時候推出。

相機創新

在相機方面，Pixel 9 系列保留了先前型號中的 50 百萬像素 f/1.7 主相機，但該系列中的超廣角相機已經過更新。

Pro 型號配備了一個新的 42 百萬像素的自動對焦自拍相機，提升了自拍質量。

Pixel 9 Pro Fold 雖然在相機規格上略遜於其 Pro 版對手，但受益於一個改進的內屏，該屏現在更亮且更大，使其在各種用途上更具功能性。

Pixel 9 系列推出中最受期待的一個方面是其在印度的首次亮相。

這是 Google 的可折疊 Pixel 設備首次在世界第二大智能手機市場上市。

根據 Tech Crunch 的報導，Pixel 9 系列將通過線下零售連鎖店如 Croma 和 Reliance Digital，以及在線合作夥伴 Flipkart 銷售。

新的設備還將有三個新的 Walk-In 服務中心來增強售後支持。

Pixel 9 系列在印度的價格從標準版 Pixel 9 的 79,999 盧比起售，Pixel 9 Pro 的價格為 109,999 盧比，Pixel 9 Pro Fold 的價格為 172,999 盧比。

Pixel 9 和 Pixel 9 Pro XL 的預訂將於8月14日開始，並將於8月22日開始銷售。

Pixel 9 Pro 的可用性詳情將在今年晚些時候公佈。

以下是 Pixel 9 系列中各型號的規格詳細介紹：

Google Pixel 9: 顯示屏：6.3 英寸 Actua OLED，解析度為 1080 x 2424 像素，刷新率為 60-120Hz。 處理器：Google Tensor G4 SoC，帶有 Titan M2 安全協處理器。 RAM/存儲：12GB RAM 和最多 256GB 存儲。 相機：50 百萬像素廣角鏡頭、48 百萬像素超廣角鏡頭和自動對焦 10.5 百萬像素自拍相機。 電池：4,700mAh，IP68 防塵防水等級。 軟體：Android 14，提供七年的操作系統和安全更新。

Google Pixel 9 Pro: 顯示屏：6.3 英寸 Super Actua OLED，解析度為 1280 x 2856 像素，刷新率為 1Hz-120Hz。 處理器：Google Tensor G4 SoC，帶有 Titan M2 安全協處理器。 RAM/存儲：16GB RAM 和最多 512GB 存儲。 相機：50 百萬像素廣角鏡頭、48 百萬像素超廣角鏡頭、48 百萬像素長焦鏡頭和自動對焦 42 百萬像素自拍相機。 電池：4,700mAh，IP68 防塵防水等級。 特殊功能：超寬頻晶片（Ultra-wideband）用于精確的空間定位。

Google Pixel 9 Pro XL: 顯示屏：6.8 英寸 Super Actua OLED，解析度為 1344 x 2992 像素，刷新率為 1Hz-120Hz。 處理器：Google Tensor G4 SoC，帶有 Titan M2 安全協處理器。 RAM/存儲：16GB RAM 和最多 512GB 存儲。 相機：50 百萬像素廣角鏡頭、48 百萬像素超廣角鏡頭、48 百萬像素長焦鏡頭和自動對焦 42 百萬像素自拍相機。 電池：5,060mAh，IP68 防塵防水等級。 特殊功能：超寬頻晶片（Ultra-wideband）用于增强的空間定位。

除了 Pixel 9 系列，Google 还介绍了 Pixel Watch 3 和 Pixel Buds Pro 2。

這些設備補充了在活動中展示的新 AI 功能。

Pixel Watch 3 具有增強的健康追踪和連接功能，而 Pixel Buds Pro 2 提供了更好的音質和與 Google AI 功能的集成。

Pixel 9 系列的新產品，以其創新功能和擴大的全球可用性，代表了該公司在硬體和 AI 戰略上的重大進步。

（除標題外，這篇報導未經 Newsx 編輯，來自綜合新聞源。）