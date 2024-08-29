谷歌透過先進的人工智慧功能增強 Gemini 應用程式

谷歌公佈了其 Gemini 應用程式的兩項重大升級，透過先進的人工智慧 (AI) 工具擴展了它們的功能。

Google 推出了兩個重要的 Gemini 應用升級，擴展了它們的功能，加入了先進的人工智能（AI）工具。這一宣布於週三發布，並介紹了“Gems”這個新的 AI 代理和 Imagen 3 圖像生成模型的整合。這些增強功能最早在今年的 Google I/O 大會上預覽。

Gems：先進的 AI 聊天機器人功能

Gems 是 Gemini 的新功能，代表了 AI 聊天機器人技術的一個顯著進步。這個工具允許用戶創建專門版本的聊天機器人，專門針對特定主題或任務進行調整。這些小型聊天機器人，擁有有限的數據集，旨在提供更準確和更相關的回應。

Google 詳細介紹了 Gems 的優勢，指出：“使用 Gems，您可以創建一支專家團隊，幫助您思考一個具有挑戰性的項目，為即將到來的活動集思廣益，或為社交媒體帖子撰寫完美的標題。” Gems 可以根據特定指示進行自定義，以增強其效果。用戶將能夠訪問一系列預製的 Gems，包括學習教練、腦力激盪者、職業指南、寫作編輯和編碼合作夥伴等角色。這一功能將向付費用戶開放，包括那些訂閱了 Gemini Advanced、Business 和 Enterprise 層級的用戶。

Imagen 3：先進的圖像生成

Imagen 3 模型是 Google 最新的圖像生成 AI 工具，將整合到 Gemini 應用中，為用戶提供創建圖像的增強功能。Imagen 3 可以生成多種風格的視覺效果，如 Nikon DSLR、GoPro、廣角鏡頭等。該工具旨在產生多種輸出，包括照片寫實的風景、質感油畫和異想天開的粘土動畫場景。

Imagen 3 的一個顯著升級是其生成人物圖像的能力。此前，由於擔心生成有偏見或有害的內容，該功能已被移除。為了解決這些問題，Google 已實施安全措施以減少深偽風險，並引入 SynthID 以給 AI 生成的圖像加上水印。

訪問和限制

Imagen 3 的功能將向所有 Gemini 用戶推出，包括免費層的用戶，儘管他們可能會遇到與付費用戶相比的某些限制。公司暗示可能會使用文本提示進行生成圖像的內聯編輯，儘管對此功能的具體細節未提供。重要的是，Google 已表示 Imagen 3 不支持生成照片寫實的、可識別的個人、未成年人的描繪或過度血腥、暴力或色情內容。

這些對 Gemini 應用的更新預計將通過提供先進的通信和創作工具來改善用戶體驗。Gems 和 Imagen 3 的整合反映了 Google 在推進 AI 技術和擴展其應用方面的持續承諾。