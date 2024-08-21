Apple重新發布iOS 17.6.1更新版本：關鍵修復及即將推出的iOS 18預覽

Apple在最初推出iOS 17.6版本僅十天後，重新發布了更新版本，現在標示為iOS 17.6.1。此次修訂旨在解決一個重大安全問題，這對於即將在9月發布的iOS 18來說，對iPhone用戶至關重要。

這個新的iOS 17.6.1更新，版本號為21G101，修復了一個關鍵漏洞，該漏洞最初阻止用戶啟用或禁用“進階數據保護”功能。由於此問題，最初在8月7日發布的iOS 17.6更新迅速被撤回。

Apple將“進階數據保護”描述為一項關鍵的安全功能，確保所有參與者啟用此保護時，共享內容的端到端加密。這種加密適用於多個iCloud共享服務，包括iCloud共享照片庫、iCloud Drive共享文件夾和共享備忘錄。儘管已在iCloud上激活，但此前的iOS 17.6.1更新阻止了一些用戶啟用此功能，這個問題現在已在最新更新中得到解決。

根據9To5Mac的報導，大多數iPhone和iPad應該已經通過設置應用中的軟件更新部分，通過OTA（無線）下載收到了iOS 17.6.1更新。

除了這次更新，Apple還推出了iOS 18 Public Beta 4，帶來了新的功能和改進。值得注意的變更包括將Apple Music中的“瀏覽”標籤重新命名為“新內容”，這增強了對藝術家、音樂類型、專輯和播放列表的搜索功能。另一個重要的新增功能是在iPhone的控制中心中增加了一個專用的藍牙控制開關，使用戶可以直接從控制頁面或鎖屏中輕鬆開啟或關閉藍牙。

要安裝iOS 18 Beta 4，用戶必須通過訪問官方網站並使用Apple ID和密碼登錄來註冊Apple Beta計劃。

隨著Apple為iOS 18的發布做準備，有關其功能和新iPhone 16系列的更多細節預計將會揭曉。儘管活動的具體細節尚未確認，但預計Apple將在下個月透露更多信息。

請繼續關注Apple的進一步更新，隨著大型發布活動的臨近，Apple將繼續完善其軟硬件產品。