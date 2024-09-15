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OpenAI 即將完成 65 億美元融資，並可能進行公司重組

ChatGPT 的製造商、全球最有價值的人工智慧新創公司 OpenAI 準備在新一輪融資中籌集 65 億美元

OpenAI 即將完成 65 億美元融資，並可能進行公司重組

OpenAI，ChatGPT的製造商和全球最有價值的AI初創公司，正準備在新一輪融資中籌集65億美元。然而，這輪融資的成功以及公司飆升至1500億美元的估值，將取決於包括取消限制投資者回報的利潤上限在內的重大企業重組，據知情人士透露。

可轉換債券推動融資

據悉，這輪融資將以可轉換債券的形式進行，並吸引了投資者的強烈需求。據消息人士透露，由於OpenAI收入來源的迅速增長，這輪融資可能在兩週內完成。現有的投資者，如Thrive Capital、Khosla Ventures和Microsoft預計將參與其中，而新的潛在支持者包括Nvidia和Apple。紅杉資本也在談判中，希望作為投資者重新進入。

從非盈利轉為盈利？

取消利潤上限需要得到OpenAI非盈利董事會的批准，該董事會包括CEO Sam Altman和企業家Bret Taylor等知名人士，以及其他七名成員。據報導，該公司還在探索從目前的非盈利狀態轉變為盈利性“利益公司”的法律討論。這種模式目前被競爭對手Anthropic和xAI採用。

取消利潤上限對投資者的影響

如果OpenAI成功取消其利潤上限，早期投資者可能會從他們的初始貢獻中獲得更大的收益。目前，對於參與OpenAI首次融資的投資者而言，他們的回報被限制在原始投資的100倍。這一利潤上限是OpenAI在過去幾年中引入的一種模式，從而籌集了超過100億美元，主要是由Microsoft的投資推動的。

商業增長與焦點轉移

雖然OpenAI的起源在於研究和開發對社會有利的人工通用智能（AGI），但它已經加快了商業化的步伐。OpenAI現在向消費者和企業提供基於訂閱的服務，包括ChatGPT，全球擁有超過2億用戶。儘管ChatGPT和其他AI模型的商業成功為OpenAI提供了進一步研究AGI的資源，但它也意味著該公司正在商業盈利和道德責任之間進行艱難的平衡。

估值依賴於重組

OpenAI的1500億美元估值取決於包括取消投資者回報上限在內的成功企業重組。如果重組未獲批准，OpenAI將不得不重新談判融資輪的條款，並可能降低其估值。預計即將進行的融資將為OpenAI提供繼續追求AGI所需的資源，儘管與此研究相關的成本很高。

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chatgpt OpenAI

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