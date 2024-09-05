OpenAI 的 ChatGPT 每週用戶數突破 2 億

ChatGPT 於 2022 年推出，因其能夠對用戶提示產生類似人類的回應而迅速受到關注。

人工智慧初創公司OpenAI於週四宣布，其聊天機器人ChatGPT現在每週擁有超過2億的活躍用戶，自去年秋天以來用戶基數翻了一倍。這種快速增長突顯了AI驅動工具日益普及和廣泛採用的趨勢。

ChatGPT於2022年推出，由於能夠生成類似人類的回應，很快就受到了用戶的關注。OpenAI首席執行官山姆·阿爾特曼在11月透露，該聊天機器人已達到每週1億活躍用戶。最新的里程碑反映了各行各業對AI技術需求的加速增長。

OpenAI報告稱，92%的《財富》500強企業正在使用其產品，且其自動化應用程序介面（API）的使用自7月推出GPT-4o mini以來也翻了一倍。GPT-4o mini是一種更具成本效益和節能的AI模型，旨在使OpenAI的技術更廣泛地接觸到受眾。

ChatGPT的成功大幅提升了AI的影響力，並將總部位於舊金山的OpenAI的估值推向了新高度。

在相關發展中，OpenAI和另一家AI初創公司Anthropic與美國政府簽署了研究、測試和評估其AI模型的協議，據美國人工智慧安全研究所報告。

同時，媒體報導顯示，科技巨頭蘋果和英偉達正在討論投資OpenAI，作為新一輪籌資的一部分，這可能使ChatGPT創造者的估值超過1000億美元。OpenAI的主要支持者微軟也預計將參與此次投資。