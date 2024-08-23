OpenAI 與 Condé Nast 簽訂新內容協議

週二，Sam Altman 的 OpenAI 宣布與 Condé Nast 建立多年合作夥伴關係，Condé Nast 旗下品牌（包括《Vogue》和《紐約客》）的內容將整合到 OpenAI 的產品中，例如 ChatGPT 和 SearchGPT 原型。

OpenAI 營運長Brad Lightcap 強調，公司致力於與康泰納仕和其他新聞出版商合作，「確保人工智慧在新聞發現和傳遞中發揮更大作用，同時保持準確性、完整性和對高品質報道的尊重。 」

康泰納仕執行長羅傑·林奇在給員工的備忘錄中指出，近年來，由於科技公司影響了出版商透過內容獲利的能力，新聞和數位媒體產業面臨重大挑戰。因此，林奇表示，“我們與 OpenAI 的合作關係開始彌補部分收入。”

在過去幾個月早些時候，OpenAI 也與多家新聞機構建立了類似的合作夥伴關係，如《時代》雜誌、《金融時報》、Axel Springer（商業內幕所有者）、法國《世界報》和西班牙Prisa Media。

不過，該協議的財務細節並未透露。同時，OpenAI於7月推出了由人工智慧驅動的搜尋引擎SearchGPT，旨在與Google在搜尋引擎市場的長期主導地位競爭。

據該公司稱，目前正在與其新聞合作夥伴合作，收集有關 SearchGPT 設計和性能的反饋和見解。