PayPal 憑藉 Apple 錢包整合和 5% 現金回饋獎勵進入美國銷售點市場

PayPal 正在進軍美國的 POS 支付市場，通過將其借記卡與 Apple 的行動錢包整合，這是一個旨在與主要科技公司和傳統銀行直接競爭的策略性舉措。這項新服務包括特定類別的 5% 現金回饋獎勵，旨在將 PayPal 的服務範圍擴展到線上和點對點支付的領域之外，進一步進入實體交易領域。

這次擴展是由去年從 Intuit 加入 PayPal 的 CEO Alex Chriss 所領導的 PayPal 更廣泛的轉型策略的重要組成部分。儘管在數位支付方面擁有強大的地位，PayPal 在實體支付領域歷來落後於科技巨頭如 Apple 和 Google 等公司。

Chriss 強調這一新方向的重要性，他說：「電子商務顯然是消費支出中增長最快的領域之一，但這並不是全部。現在，消費者可以隨時隨地使用 PayPal 完成每一筆交易。」

PayPal 改版的 POS 服務包括在選定的類別中提供高達 1,000 美元每月的 5% 現金回饋。該計劃還包括來自 DoorDash 和 Sephora 等受歡迎品牌的額外獎勵，使 PayPal 的借記卡成為市場上最具吸引力的現金回饋選項之一。

這項服務正值美國借記卡支付市場快速成長之際。根據美國聯邦儲備系統的最新數據，美國的借記卡支付額在 2021 年達到 4.55 兆美元，相較於 2015 年的 2.47 兆美元有顯著增長。

Alex Chriss 表示，消費者日益增強的理財意識在 PayPal 的新策略中發揮了關鍵作用。「消費者越來越注重預算，傾向於使用借記卡來控制支出限額」，Chriss 解釋道。PayPal 與 Apple Pay 的整合進一步符合行動錢包和「一觸即付」選項的成長趨勢，為消費者提供更順暢的理財管理方式。

用戶選擇的類別中的 5% 現金回饋使 PayPal 的借記卡在市場上與現金回饋通常與信用卡相關的情況下脫穎而出。根據購物回饋公司 Valuedynamx 的報告，2023 年，僅有 24% 的借記卡持卡人獲得現金回饋獎勵，而信用卡持卡人則達到 74%。這種差異化可能吸引尋求日常支出增值回饋的新用戶群體。

雖然 PayPal 一直以來在數位支付中享有先行者優勢，但分析師指出，來自 Apple 和 Google 的日益激烈的競爭已經開始侵蝕其市場份額。儘管面臨這些挑戰，PayPal 的最新舉措表明其重新奪回地位並在實體支付市場獲得更大份額的決心。