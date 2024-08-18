Primate Labs 發布 Geekbench AI 以評估機器學習的性能。

Primate Labs，著名的Geekbench基準測試套件的創建者，推出了一款尖端工具來評估機器學習能力：Geekbench AI。這款新基準測試現已適用於iOS、Android、Windows、macOS和Linux，旨在評估設備如何處理現實世界中的AI任務，GSM Arena確認了這一點。

在預覽階段曾被稱為Geekbench ML，Geekbench AI旨在全面了解設備在人工智能領域的性能。這款工具通過測量CPU、GPU和NPU（神經處理單元）執行機器學習任務的能力來評估其效率和準確性。

Geekbench AI為每個測試提供三個明確的分數：單精度、半精度和量化。這些分數不僅反映了設備處理AI工作負載的速度，還顯示了其準確性。基準測試還包括隨時間變化的效率比較，為用戶提供了其設備AI能力的詳細圖景，根據GSM Arena的說法。

支持多種AI框架，Geekbench AI在不同平台上都能靈活運用。它集成了macOS和iOS的CoreML、Windows和Linux的OpenVINO、Snapdragon驅動的Arm PC的QNN以及Android設備的各種供應商特定框架。每個測試都會運行至少五次，以確保設備在最佳性能下進行測試。

這款新工具集成在Geekbench瀏覽器中，允許不同設備之間進行無縫比較。這一功能使得用戶能夠測量和比較他們設備的AI處理能力，使Geekbench AI成為消費者和開發者的寶貴資源。

Geekbench AI可以成為評估機器學習和人工智能領域增長的關鍵工具，涵蓋各種設備。

（帶有ANI輸入）