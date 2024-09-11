星期四, 12 9 月, 2024

Sonos Ace 耳機在印度首發，準備挑戰 Apple AirPods

Sonos Ace 耳機定價為 39,999 盧比，目前已在印度的部分零售店上市。耳機提供兩種顏色選擇：黑色和柔白色

Sonos Ace 耳機在印度首發，準備挑戰 Apple AirPods

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總部位於美國的音響設備製造商 Sonos 已進入印度市場，推出其 Sonos Ace 耳機，這標誌著其在個人聽音領域的首次亮相。Sonos Ace 耳機定價為 39,999 盧比，目前已在印度的部分零售店上市。耳機提供兩種顏色選擇：黑色和柔白色。

Sonos Ace 採用耳罩式設計，支持無損音質和空間音效。它包括主動噪音取消（ANC）和感知模式，讓環境聲音進入。

Sonos 首席執行官 Patrick Spence 表示：“Sonos Ace 代表了我們二十年音響專業的巔峰，提供卓越的音質、時尚的設計和持久的舒適感，符合全球最受歡迎的音響類別之一。”

設計與功能

Sonos Ace 耳機具有纖細的輪廓，結合了金屬質感和啞光表面。耳罩內部具有對比顏色，以協助正確放置。當不使用時，耳機可以平放並存放在輕便的旅行箱中。耳機由高級輕質材料製成，確保舒適佩戴，耳墊由記憶泡沫包裹在可更換的植物性皮革中。

Sonos Ace 配備雙自定義驅動單元，提供各頻段準確清晰的音效。耳機提供主動噪音取消（ANC）和感知模式，允許環境聲音通過。它們支持 Dolby Atmos 環繞聲的空間音效，帶來身臨其境的聆聽體驗，並包括動態頭部追蹤。

Sonos Ace 耳機還兼容 Sonos 音響條，使用戶可以無縫切換設備之間的電視音頻。Sonos 計劃在今年晚些時候推出其全新 TrueCinema 技術，該技術將映射用戶的周圍環境，以提升環繞聲體驗。

 

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