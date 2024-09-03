X 透過新應用程式擴展到電視螢幕：您需要了解的內容

X，即更名後的 Twitter，首次出現在電視螢幕上，透過一款新的電視應用程式將其社交媒體平台帶入您的客廳。

X（重新品牌化的Twitter）正在登上電視屏幕，通過全新的TV應用程序將其社交媒體平台帶到你的客廳。X TV應用程序的測試版現在已經可以在選定的智能電視上使用。

X TV應用程序在選定設備上的推出

為了擴大其影響力，X宣布推出其TV應用程序的測試版。這款新應用程序旨在將X的社交媒體功能與電視觀看結合起來，並且目前僅對Android TV用戶開放。具體來說，該應用程序可以在LG、Amazon Fire TV和Google TV設備上使用。然而，推出計劃是分階段的，LG將在8月29日接收該應用程序，而Amazon則自7月底起顯示該應用程序的可用性。

Elon Musk通過X確認了這一推出，這標誌著用戶與平台互動方式的重大變化。雖然其他設備的確切發佈日期尚未確認，但預計該應用程序將隨著時間的推移在更多平台上推出。

X TV應用程序的功能

X TV應用程序不僅僅是一個社交媒體平台；它旨在提供一個全面的流媒體服務。根據Google Play上的描述，該應用程序被定位為OTT流媒體服務，為X-Stream Services互聯網用戶提供各種觀看選項。以下是用戶可以期待的功能：

重播電視：此功能允許用戶追趕錯過的節目，因為X-Stream Services在雲端儲存最多72小時的節目。用戶可以隨時訪問他們最喜愛的節目。 Startover TV：使用Startover TV，用戶可以從頭開始觀看電影或節目，即使他們是中途加入的。 免費雲端DVR：該應用程序提供最多100小時的DVR錄像免費存儲，如果需要，還可以選擇額外存儲。 如何訪問和使用X TV應用程序

要使用X TV應用程序，用戶必須擁有X帳戶。該應用程序目前僅對Android智能電視可用，用戶可以通過在設備上搜索「X TV」來找到並安裝它。訂閱計劃和定價的詳細信息尚未公布，預計會在官方發佈前公布。

對流媒體市場的影響

X TV應用程序的推出代表了一種新的內容消費途徑，可能會改變流媒體服務的格局。隨著X進軍電視界，其他OTT平台和視頻流媒體應用程序，如YouTube，可能會面臨更大的競爭。

X進軍電視領域凸顯了該平台日益增長的野心以及其更深入地融入用戶日常生活的努力，提供社交媒體和傳統電視觀看體驗的結合。