人造流星雨即將來臨？ NASA 的 DART 任務引發興奮

美國太空總署的雙小行星重定向測試 (DART) 任務兩年前撞上了小行星 Dimorphos，該任務可能會產生獨特的人造流星雨。

NASA的雙小行星重定向測試（DART）任務，兩年前曾撞擊小行星衛星迪莫弗斯，可能會形成一場獨特的人造流星雨。最初，這個任務旨在測試人類是否能夠偏轉小行星，但它也改變了迪莫弗斯的形狀，並可能導致一次不尋常的天體事件。

DART任務的影響

在2022年9月，DART太空船故意與迪莫弗斯相撞，以檢查它是否可以改變其軌道。NASA噴射推進實驗室的尚塔努·奈度指出，「小行星的整個形狀已經改變，從一個相對對稱的物體變為‘三軸橢圓體’——更像是一個橢圓形的西瓜。」

潛在的流星雨

最近的研究表明，碰撞產生的碎片可能形成一場人造流星雨。根據康奈爾大學8月的一項研究，這些碎片可能最終在未來10到30年內繞地球和火星運行。這些碎片可能會持續降落達100年，形成一場從地球上可見的流星雨。

來自意大利米蘭理工大學的研究員埃洛伊·佩尼亞·阿森西奧解釋說：「一旦第一顆顆粒到達火星或地球，它們可能會在至少接下來的100年內斷斷續續且週期性地到達，這是我們計算的時間範圍。」他補充說，當碎片進入火星大氣層時，可能會產生流星或流星雨。

安全性和可見性

儘管令人興奮，這些碎片對地球不構成重大威脅。這些碎片預計會很小，從顆粒到手機大小不等。雖然一些顆粒可能會到達地球，但其他顆粒可能會降落在火星上。

如果出現到達地球的碎片，它們不會與已知的流星雨重合，並且會以緩慢移動的方式出現。這場流星雨的高峰期可能在5月，主要從南半球可見，似乎源於印第安座附近。

NASA的DART任務不僅展示了我們防禦小行星的能力，還為一種潛在的新型流星雨奠定了基礎，將太空科學與未來的有趣可能性結合在一起。