星期日, 25 8 月, 2024

在波音的 Starliner 面臨技術挫折後，NASA 選擇 SpaceX 從國際太空站送回被困的太空人

在波音的 Starliner 面臨技術挫折後，NASA 選擇 SpaceX 從國際太空站送回被困的太空人

美國國家航空暨太空總署（NASA）選擇了埃隆·馬斯克的SpaceX，於明年初將宇航員孫妮塔·威廉姆斯和巴里·威爾莫爾從國際太空站（ISS）送回地球。這一決定是由於原本將宇航員送往ISS的波音Starliner飛船出現了一系列技術問題後做出的。

延長任務

這兩名宇航員於80天前乘坐波音Starliner飛船抵達ISS，原計劃的8天任務因飛船的重大問題而被迫延長。這次原計劃的短期任務現在已經變成了長達8個月的長期軌道任務，兩名宇航員預計將於明年2月返回地球。

NASA的署長比爾·納爾遜解釋了這一決定背後的原因，指出Starliner的推進系統風險太大，無法安全將其首個乘員組送回地球。納爾遜強調：「Starliner的推進系統風險太大，無法安全將其首個乘員組送回地球。」因此，Starliner將與ISS分離，並無人駕駛返回地球，試圖按照原定載人模式進行返回。

對波音Starliner項目的打擊

這一進展標誌著波音Starliner項目的一個重大挫折，該項目自啟動以來一直面臨多重挑戰和延誤。這次任務被視為Starliner飛船的重要測試，但最近的問題加劇了波音的困境，使其自2016年以來已超支16億美元。波音希望這次任務能幫助挽回項目的聲譽，但最近的問題只會增加該公司的困難。

納爾遜透露，他已與波音新任CEO凱利·奧特伯格討論了NASA的決定，這表明波音目前的情況非常嚴峻。選擇依賴SpaceX，波音在太空行業的主要競爭對手，突顯了Starliner項目所面臨的持續挑戰。

SpaceX的Crew-9任務

預計在9月底發射的SpaceX的Crew-9任務將包括將威廉姆斯和威爾莫爾送回地球的任務。原本計劃運送四名乘客的任務現在將只運送兩名宇航員。Crew Dragon飛船將停留在ISS上至明年2月，屆時將連同自己乘員和兩名被困的宇航員一起返回地球。

這一情況開始於威廉姆斯和威爾莫爾，兩人均為經驗豐富的NASA宇航員和前軍事試飛員，於6月5日首次乘坐Starliner飛往ISS。然而，在飛行的前24小時內，Starliner遭遇了多重故障，包括28個推進器中的5個失靈以及多次氦氣洩漏，這些問題使推進器加壓。這些問題導致了數月的延誤，並使宇航員被困在ISS上。

波音的密集工作

自Starliner與ISS對接以來，波音一直在努力找出推進系統故障和氦氣洩漏的根本原因。該公司在地面進行了廣泛的測試和模擬，旨在說服NASA官員飛船對返回地球是安全的。然而，這些測試結果引發了進一步的工程問題，最終使NASA得出結論，Starliner尚未準備好安全運送其乘員返回地球。

隨著SpaceX為Crew-9任務做準備，波音面臨著解決困擾Starliner項目的技術問題的挑戰。使用SpaceX的Crew Dragon進行返回任務的決定強調了SpaceX在與NASA的合作中取得的可靠性和成功。

對威廉姆斯和威爾莫爾來說，這次意外延長的任務是一場耐力和適應性的考驗。當他們準備明年2月乘坐SpaceX的飛船返回地球時，NASA和太空行業將密切觀察波音如何應對Starliner項目所面臨的持續挑戰。

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