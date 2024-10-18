普拉达加盟NASA：2026年将推出新的宇航服重返月球

NASA正在为人类于2026年重返月球做准备，而意大利奢侈时尚品牌普拉达也将加入这一时尚之旅。Axiom外部行动移动单元（AxEMU）本周在米兰国际宇航大会上揭幕，展示了为NASA即将进行的阿耳忒弥斯III任务设计的创新宇航服。

NASA正在为人类于2026年重返月球做准备，而意大利奢侈时尚品牌普拉达也将加入这一时尚之旅。Axiom外部行动移动单元（AxEMU）本周在米兰国际宇航大会上揭幕，展示了为NASA即将进行的阿耳忒弥斯III任务设计的创新宇航服。

时尚与功能的融合 Axiom Space与普拉达的合作旨在重新定义宇航服的开发。“我们的精英团队重新定义了宇航服的开发，开辟了创新解决方案的新途径，并应用了一种最先进的设计理念，”Axiom Space总裁马特·翁德勒表示。“我们打破了常规。”

AxEMU宇航服在确保宇航员安全的同时，增强了灵活性，这是在严酷的月球环境中进行活动的关键因素。

AxEMU宇航服的主要特点 新设计的宇航服在灵活性和性能上都有显著进步，并配备了针对科学任务的专业工具。主要特点包括：

一体式设计

集成灯光和高清摄像头

4G/LTE通信能力

宇航服内营养选项

这些宇航服经过特别设计，能够承受极端温度，特别是在月球南极，条件可能十分严酷。它们可以在永久阴影区域抵御寒冷至少两个小时，并使宇航员能够进行至少八小时的太空行走。

阿耳忒弥斯III任务面临的挑战 尽管对月球探测的热情高涨，美国的航天计划却面临技术延迟和资金问题等挑战。2019年，特朗普政府设定了NASA在2024年前将人类送上月球的目标，并展望未来的火星任务。然而，在满足宇航服设计标准方面的延迟使这些雄心勃勃的时间表被推迟。

阿耳忒弥斯III的发射将标志着一个历史性的时刻，因为它将包括第一位女性和第一位有色人种登上月球表面。Axiom Space表示，AxEMU即将进入最终开发阶段，并成功完成了一项关键的加压模拟，这是自阿波罗任务以来未曾见过的里程碑。