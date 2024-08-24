科学家确认在火星发现液态水；新研究揭示了新的证据

科學家們揭示了火星岩石外殼深處可能隱藏著大量的液態水。儘管火星極地的水冰存在已經有充分的文獻記錄，但這項研究標誌著第一次在紅色星球上檢測到液態水。

這項研究題為《火星中層地殼中的液態水》，最近發表在《美國國家科學院學報》（PNAS）上。研究由加州大學聖地牙哥分校的Vashan Wright、Matthias Morzfeld和Michael Manga等研究團隊進行。

這一發現可能顯著促進我們對火星水循環的理解，提供有關行星氣候、表面及內部演變的新見解。此外，它可能為持續尋找火星生命證據的工作提供新的動力。

研究方法

研究人員依據NASA的火星探測器InSight所收集的數據進行研究。該探測器於2018年降落在火星上，並持續進行任務直到2022年12月。該探測器配備了一個地震儀，記錄了由火星地震和隕石撞擊產生的地震波，持續了四年。在這一任務期間，InSight記錄了超過1300次地震，使科學家能夠深入探查火星內部。

通過分析這些地震波的速度和行為，研究人員能夠推斷出它們經過的材料。他們利用了一種類似於地球上用於映射地下含水層和油田的地球物理模型來分析數據。這一模型表明，在火星表面下10至20公里的深度處，存在一層斷裂的火成岩層，可能是花崗岩，其裂縫中充滿了液態水。

主要發現

研究結果表明，這些水可能在數十億年前從火星的表面滲透到地下，那時火星上仍有河流、湖泊甚至可能的海洋。研究共同作者Vashan Wright表示：“在地球上，地下水是從表面滲透進去的，我們預計這一過程也發生在火星上……滲透必須發生在上層地殼比現在溫暖的時期。”

如果InSight探測器所在的位置數據能夠代表整個火星，那麼這些岩石裂縫中儲存的水量可能足以填滿一個深度為1到2公里的海洋。

雖然這一發現並未直接顯示火星上存在生命，但它確實提升了可能存在適居環境的可能性。另一位共同作者Michael Manga指出：“水對於我們所知的生命是必需的。我看不出為什麼[地下儲水庫]不能是適居環境。這在地球上是確實存在的——深井中存在生命，海底也存在生命。我們尚未發現火星上有生命的證據，但至少我們已經識別出一個在原則上應該能夠維持生命的地方。”

對火星探測的影響

雖然這一發現對我們了解火星是重大進展，但對於那些設想人類殖民火星的人，如埃隆·馬斯克，這也帶來了挑戰。研究人員指出，在火星上鑽探10至20公里的深度以接觸這些水源將是一項極其艱難的任務，使得這一資源對未來的殖民者來說不那麼可及。