突破性研究顯示血癌藥物增強了腦部腫瘤的放射治療效果

最近的一項研究為低度腦腫瘤患者，尤其是腦膜瘤患者提供了新的希望，該研究表明最初為血液癌設計的藥物可能顯著提高放射治療的效果。

腦膜瘤約占初次腦腫瘤診斷的36％，通常可以通過手術進行管理。然而，對於手術不可行的情況，放射治療成為必要。儘管放射治療有效，但它可能引起嚴重的副作用並導致腫瘤因治療抗性而增長。

普利茅斯大學腦腫瘤研究卓越中心的研究人員進行了一項突破性的研究。由Juri Na博士和Oliver Hanemann教授領導的團隊調查了放射損傷如何影響腫瘤細胞，並探索了減少這些損傷的方法。他們的研究結果發表在《eBioMedicine》期刊上，顯示出希望的跡象。

這項研究專注於腦膜瘤細胞，發現放射損傷會促使酵素組蛋白去乙酰化酶6（HDAC6）增加，這與腫瘤生長有關。然而，通過在放射治療前給予HDAC6抑制劑Cay10603，研究人員成功地抑制了腫瘤細胞的生長並增強了細胞死亡。

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Na博士，研究的首席作者，強調了將Cay10603與放射治療結合的潛力。“Cay10603最初是為了靶向HDAC而開發的，這是一種血液癌藥物的常見靶點。我們的研究顯示，將其與放射治療一起使用可以更有效地殺死癌細胞，同時最小化與高劑量放射線相關的嚴重副作用，”Na博士解釋道。

Brain Tumour Research Centre of Excellence的主任Hanemann教授強調了這種方法的重要性。儘管pan-HDAC抑制劑已獲得FDA和EMA等監管機構的批准，但Cay10603本身在英國尚未獲得許可，且沒有類似的HDAC抑制劑在臨床上使用過。“這是一個積極的步驟，但在這種治療能夠直接惠及患者之前，仍需要進一步的進展，”他指出。

Brain Tumour Research資助英國專業中心的可持續研究，呼籲增加政府和慈善機構對腦腫瘤研究的投資。其目標是加速新療法的開發，最終找到治癒方法。該慈善機構支持每年3500萬英鎊的國家預算呼籲，以改善生存率和患者結果，並與乳腺癌和白血病等其他癌症的資金水平對齊。

Brain Tumour Research的研究、政策和創新主任Karen Noble博士對研究結果表示興奮。“我們對我們卓越中心的這些非常有前途的發展感到非常高興。對早期研究的持續資金支持對於發現新的和改進的治療方法至關重要，我們希望這項研究能引導髓膜瘤患者的臨床試驗。”

來自漢普郡羅姆西的31歲Katie Everett在2021年7月被診斷為腦膜瘤，分享了她對這一消息的反應。經歷了兩次手術和六周的放射治療後，她的最新MRI掃描顯示結果穩定。“這一發展非常令人興奮和令人安心。知道這樣的進展可能幫助像我這樣的人以及那些必須經受多輪放射治療的人，令人感到安慰，”她說。

隨著研究的進行，將現有藥物與放射治療相結合的潛力提供了一條有希望的新途徑，以治療腦膜瘤並改善面對這些挑戰性腫瘍的患者的結果。

（包含機構輸入）

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