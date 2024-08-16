美國宇航局面臨前所未有的挑戰，因為宇航員從國際空間站返回的時間被推遲：對健康和任務影響的擔憂

美國宇航局目前正在努力應對一個意想不到和具有挑戰性的情況，因為宇航員蘇尼塔·威廉姆斯和布奇·威爾莫爾從國際空間站（ISS）返回面臨無限期延遲。 最初計劃在波音公司的Starliner太空艙上執行短暫任務，但技術困難現在迫使航太局考慮將宇航員在軌道上的停留時間延長至2025年初。 這種不可預見的延期引發了人們對機組人員安全和福祉的擔憂，以及對未來太空任務的更廣泛影響。

太空旅行的無情本質

太空旅行雖然經常被浪漫化，但帶來了許多危險，這些危險遠遠超出了通常討論的失重和輻射挑戰。

據專家介紹，與長時間太空任務相關的關鍵但經常被忽視的風險之一是缺氧可能導致腦損傷。

Medharbour 多專科醫院的神經學家和中風專家 Bhupesh Kumar 博士強調了這個問題的嚴重性，指出缺乏穩定和可控的氧氣供應可能會對宇航員造成嚴重且可能不可逆轉的健康後果。

得天獨厚的空間環境

太空是一個不同於任何其他環境的環境，其特點是沒有大氣壓和極端真空條件。

國際空間站上的宇航員依靠先進的生命支持系統來維持受控的大氣層，其中包括調節對人類生存至關重要的氧氣水準。

這些系統的任何故障都可能給機組人員帶來可怕的後果。

Indraprastha Apollo醫院的精神病學顧問Shailesh Jha博士進一步解釋了太空旅行的生理影響。

他指出，太空中的獨特條件會導致體內的液體向上部區域移動，從而導致顱內壓升高。

這種現象會導致頭痛、視力障礙和對大腦的額外壓力，所有這些都對宇航員的長期健康構成重大擔憂。 必讀： 不要錯過 2024 年英仙座流星雨：今晚的高峰觀看指南 此外，Jha 博士強調了宇宙輻射帶來的危險，宇宙輻射是太空中的持續威脅，可能會破壞DNA並增加患癌症和神經系統疾病的可能性。

“美國宇航局密切監測輻射水準，但威廉姆斯任務的延長持續時間引發了人們對累積暴露及其對認知功能和整體大腦健康的潛在影響的擔憂，”他說。

氧氣在大腦健康中的關鍵作用

氧氣對於大腦功能是必不可少的，即使是短暫的剝奪也會產生災難性的影響。

庫瑪律博士解釋說，大腦對氧氣水平的變化特別敏感，即使是短暫的剝奪也會導致永久性損傷，或者在極端情況下被證明是致命的。

宇航員通過先進的生命支持系統獲得氧氣，該系統旨在確保持續可靠的供應。

但是，該系統的任何故障或導致氧氣耗盡的緊急情況都會帶來嚴重的風險。

庫瑪律博士強調了缺氧的危險——缺氧是一種氧氣不足到達大腦的情況——概述了其直接和長期影響。

缺氧的影響

立竿見影的影響： 缺氧會迅速引起頭暈、意識模糊和認知功能受損等癥狀。 在嚴重的情況下，它可能導致失去知覺。 長期損壞： 長時間暴露在缺氧環境中會導致不可逆轉的腦損傷。 大腦中的神經元需要持續的氧氣供應才能發揮作用和自我修復，因此特別脆弱。 慢性缺氧可能導致認知缺陷、記憶力減退和其他神經功能障礙。

針對特定空間的問題

在太空的微重力環境中，缺氧的影響可能與地球上所經歷的有很大不同。 庫瑪律博士指出，缺乏重力會改變血液流動和呼吸，從而可能加劇缺氧的影響。 此外，無處不在的太空輻射風險加劇了這些危險，進一步增加了宇航員出現神經系統問題的總體風險。

情緒和心理挑戰

除了身體上的風險之外，長期的、計劃外的任務所造成的情感和心理上的傷害也不容小覷。 神經學家 Sudhir Kumar 博士討論了像 Sunita Williams 這樣的宇航員由於長期與家人、朋友和社會隔離而患上創傷後應激障礙 （PTSD） 等疾病的可能性。 在宇宙飛船或空間站上密閉的生活條件，加上他們返回的不確定性，可能導致孤獨感和情緒困擾。