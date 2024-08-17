苏尼塔·威廉姆斯的身体在太空中失去质量：长期太空旅行对人体的影响得到解释

长期在太空生活会带来一系列重大的健康挑战，宇航员 Sunita Williams 目前正在亲身经历。Williams 和她的同事 Barry Wilmore 一起在国际空间站 (ISS) 上，由于返回飞船出现技术问题，他们的任务意外延长。他们的任务原定短暂停留，但现在被无限期推迟，这凸显了长期太空旅行的严酷现实和健康风险。

长期太空旅行的生理影响

人体在地球引力的作用下可以发挥最佳功能，但在太空的微重力环境中，人体会面临许多挑战。这种环境的直接后果之一是体液向上移动，远离下肢。这种体液重新分布可能导致失衡，从而导致脱水，或者相反，导致身体某些部位体液过载。肾脏在维持体液平衡方面至关重要，但在这种情况下，肾脏难以正常运作，增加了患肾结石的风险。随着时间的推移，这些挑战可能会导致慢性肾脏疾病的发展，对宇航员造成长期健康风险。

在没有重力的情况下，肌肉和骨骼健康也会恶化。没有地球引力提供的正常阻力，肌肉开始萎缩，骨骼密度降低，这种情况被称为太空飞行骨质减少。这种加速的肌肉和骨质流失会削弱骨骼系统，使其更容易发生骨折和受伤，无论是在执行任务期间还是返回地球后。这种衰弱的长期影响仍在研究中，但很明显，长时间暴露在微重力下会对人体的肌肉骨骼系统产生重大影响。

长期太空旅行最令人担忧的影响之一是液体向上移向头部导致颅内压升高。这种压力会导致一系列症状，包括视力问题、持续性头痛甚至认知障碍。心血管系统也会受到影响，因为在失重环境下，心脏不再需要那么卖力地泵血，因此心血管健康状况可能会下降。随着时间的推移，心肌结构的变化会导致泵血效率下降，从而可能影响长期心血管健康。

辐射暴露是长期执行任务的宇航员面临的另一个严重问题。与地球上不同，大气层可以有效保护宇航员免受宇宙射线和其他形式辐射的伤害，而太空旅行者受到的辐射水平要高得多。这种暴露不仅增加了患癌症的风险，而且还对大脑健康构成威胁，可能产生长期影响，包括认知能力下降和其他神经系统问题。急性放射病是另一种风险，特别是在发生太阳耀斑或其他辐射水平突然增加的情况下。

免疫系统对于保护身体免受感染至关重要，但在太空中，免疫系统会受到损害。太空的独特环境，包括微重力的影响，会削弱免疫反应，使宇航员更容易生病。肠道菌群的变化在太空中也能看到，肠道菌群在消化、免疫和整体健康中起着至关重要的作用。这些变化可能会产生深远的影响，可能影响到身体和心理健康。

太空旅行的心理影响

太空长期任务的心理影响是另一个关键问题。太空旅行的孤立、禁闭和高压环境可能导致焦虑、抑郁和创伤后应激障碍 (PTSD) 等心理健康问题。与亲人的长期分离，加上国际空间站上单调重复的生活，增加了宇航员的情绪压力。这些心理挑战可能会产生长期影响，甚至在任务结束、宇航员返回地球后仍会持续存在。

随着 NASA 继续解决导致 Sunita Williams 和 Barry Wilmore 返航延误的技术问题，他们健康面临的持续风险清楚地提醒人们，长期太空旅行带来的巨大挑战。