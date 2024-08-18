農藥暴露與死產風險增加相關：最新研究揭示

最近研究強調了農藥暴露與死胎風險之間的令人擔憂的關聯，突顯了了解特定農藥對妊娠影響的重要性。

這項由梅爾與艾尼德·祖克曼公共衛生學院和西南環境健康科學中心進行的研究，提供了關於在懷孕前和懷孕期間居住在農藥施用區附近如何影響生育結果的新見解。

主要發現

這項名為《第一次妊娠期的農藥暴露及其與死胎的關聯》的綜合研究，已發表於《美國流行病學期刊》。研究顯示，在懷孕前的90天和整個第一孕期內，居住在農藥施用區域500米（0.3英里）範圍內，與死胎風險增加有關。

研究人員檢查了27種不同農藥的數據，並將其與州出生記錄相關聯，涵蓋了2006年至2020年期間超過120萬次出生和近2300次死胎。結果顯示，某些農藥，尤其是有機磷類、擬除蟲菊酯類和碳酸酯類的農藥，與死胎風險有顯著的關聯。

特定農藥的問題

研究確定了幾種風險顯著增加的農藥：

懷孕前暴露：Cyfluthrin、zeta-cypermethrin、有機磷類（作為一個類別）、malathion、carbaryl 和 propamocarb hydrochloride 與死胎率的增加有關。

第一孕期暴露：Fenpropathrin、permethrin、有機磷類（作為一個類別）、acephate 和 formetanate hydrochloride 與死胎的發生率較高相關。

該研究的首席作者、環境流行病學家梅莉莎·弗朗（Dr. Melissa Furlong）強調了這些發現的重要性。她解釋說：“某些特定成分，而非整體農藥類別，與死胎風險有顯著的關聯。”她表示，“這突顯了在評估潛在風險時考慮個別農藥的必要性。”

有機磷類：主要關注點

在研究的農藥中，有機磷類尤其引人關注，特別是 acephate，在第一孕期暴露時死胎風險翻倍。同樣，Cyfluthrin，一種擬除蟲菊酯類農藥，與懷孕前90天內的暴露相關聯，風險幾乎翻倍。

該研究的共同作者，Dr. Paloma Beamer 指出：“在有機磷類農藥中，acephate 對死胎的影響最為明顯。我們的研究表明，在第一孕期暴露於 acephate 顯著增加了風險。”

意義及下一步

農藥廣泛用於農業和家庭中的害蟲管理，通過飲食、職業暴露和住宅使用等多種途徑進入體內。這項研究強調，由於懷孕期間的生理變化，孕婦可能對農藥相關的健康風險特別敏感。

研究人員強調，需要進一步調查以全面了解各種農藥的安全特徵及其作用機制。“我們的研究突顯了減少農藥暴露策略的緊迫性，尤其是對孕婦，以保護母親和胎兒的健康，”弗朗博士表示。

隨著研究社群繼續探討農藥暴露與健康結果之間的關係，這項研究為更好地理解和減少風險提供了重要的一步。孕婦和計劃懷孕的女性應該了解她們與農藥使用區域的距離，並考慮採取措施以減少暴露。